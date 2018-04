Zé Roberto elogia 'comportamento' do Brasil em vitória na Copa do Mundo

TÓQUIO - Apesar de ter entrado em quadra nesta quinta-feira, pela Copa do Mundo, em Tóquio, já sem chances de classificação para os Jogos Olímpicos de Londres, a seleção brasileira feminina de vôlei mostrou profissionalismo ao vencer a Argélia por 3 sets a 0 com extrema facilidade. A atitude exibida em quadra pela equipe nacional foi elogiada pelo técnico José Roberto Guimarães, que ressaltou a importância de o Brasil ao menos fechar de forma digna a competição, na qual fará a sua última partida nesta sexta, às 3 horas (horário de Brasília), contra a República Dominicana.

"Nós jogamos bem. Não cometemos muitos erros e no segundo e no terceiro sets o bloqueio e a defesa funcionaram bem. O comportamento do grupo foi muito bom. Temos que manter o time todo bem e com bom ritmo de jogo", enfatizou o treinador, que espera utilizar o duelo contra as dominicanas para promover novos testes na equipe brasileira e aposta em um confronto complicado nesta sexta.

"A República Dominicana têm um bom time com uma jogadora incrível no ataque. A Bethania está vivendo um grande momento. Vai ser um jogo difícil pelo Marquinhos (o técnico brasileiro Marcos Kwiek) conhecer muito o time brasileiro, além de já termos enfrentado bastante o time delas. Sem contar que elas já venceram a Alemanha e a Servia na Copa do Mundo", disse o comandante.

Entre as brasileiras promovidas ao time titular nesta quinta-feira, a oposto Tandara brilhou ao terminar o jogo contra as argelinas como maior pontuadora do confronto, com 21 acertos. Com isso, ela foi eleita a melhor jogadora da partida e festejou a sua boa atuação. "Quando temos a oportunidade de começar a partida, como hoje (quinta), temos que ajudar a equipe da melhor maneira possível. Ainda cometi alguns erros, mas no geral foi bom. Vitórias sempre fazem bem para a equipe", opinou.

Além de Tandara, as centrais Adenízia, com 11 pontos, e Juciely, com nove, ganharam chance no time titular e não decepcionaram. A levantadora Dani Lins, que chegou a ser substituída por Fabíola durante o confronto desta quinta, também destacou a importância de Zé Roberto testar as jogadoras consideradas reservas. "Mesmo com a competição chegando ao fim, é fundamental o grupo todo estar em um bom ritmo. As meninas que entraram jogaram bem e isso é sempre bom", analisou.