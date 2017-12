Zé Roberto elogia evolução do Brasil na segunda partida O técnico da seleção brasileira, José Roberto Guimarães, elogiou a evolução demonstrada pela equipe durante a vitória desta quarta-feira contra o Casaquistão, por 3 a 0 (25/17, 25/13 e 25/16), a segunda no Mundial Feminino de Vôlei. Para ele, a equipe teve atuação muito superior à da estréia, contra Porto Rico. ?O saque hoje funcionou muito bem, cometemos poucos erros. Como no primeiro jogo, o bloqueio e o sistema defensivo foram eficientes; e as falhas no contra-ataque diminuíram. Hoje elas não só venceram como jogaram bem?, elogiou o técnico. Ele destacou a boa marcação sobre a atacante Pavlova, que havia marcado 40 pontos (35 de ataque) na estréia, quando a equipe perdeu por 3 a 2 para os Estados Unidos, mas fez apenas três pontos de ataque e nem entrou em quadra no segundo e no terceiro sets. O técnico admitiu certa decepção com a atuação do adversário. ?Estava preocupado, foram várias horas de estudo, poucas horas de sono, e aí o Casaquistão não veio muito para o jogo", disse. A levantadora, que substituiu Fofão, com dores na panturrilha, também notou uma evolução no grupo. ?Foi um jogo bem melhor. Perdemos menos contra-ataques e foi importante todas as jogadoras entrarem para ganhar ritmo?, disse. A meio-de-rede Fabiana, que assim como na estréia foi a maior pontuadora do jogo, com 16 pontos, disse que foi um jogo "mais com a cara desse grupo?. Pela frente, a Holanda Para a partida de sexta-feira contra a Holanda, na qual o Brasil pode garantir sua classificação para a segunda fase, Zé Roberto não deve ter problemas para escalar Fofão. ?Eu estou ótima, mas temos muitos jogos aí pela frente, não podemos correr riscos desnecessários?, explicou a jogadora. ?Ela está com uma dor na panturrilha direita e o Zé achou melhor poupá-la, para essa dor não se agravar", explicou o médico Júlio Nardeli. O técnico novamente está preocupado com o próximo adversário. Ele vê a Holanda como um time forte e de boa evolução nos últimos anos. "Eles trabalham com uma seleção permanente e a batalha vai ser boa, pois elas têm bom bloqueio e trabalham com bolas altas?, contou. "É um time que saca e bloqueia bem, e precisamos entrar fortes contra elas", completou a atacante Shiella.