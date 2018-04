Zé Roberto enaltece Colômbia e prevê jogo difícil para a seleção brasileira

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu o Peru com tranquilidade nesta sexta-feira por 3 sets a 0 - com parciais de 25/16, 25/17 e 25/18 -, no ginásio Coliseo Evangelista Mora, em Cali, na Colômbia, e deve decidir o Sul-Americano contra as donas da casa neste sábado.

Com três vitórias, a seleção da casa ainda enfrenta a Venezuela nesta sexta-feira e, se ganhar, chega aos mesmos quatro triunfos do Brasil. Assim, o duelo deste sábado seria a "final" do hexagonal e decidiria quem levaria a vaga no Mundial de 2018, no Japão.

Embora a seleção brasileira não tenha perdido um único set na competição desde 1999, o técnico José Roberto Guimarães enalteceu o adversário e previu um jogo difícil contra a Colômbia.

"Vamos jogar contra a Colômbia, o time da casa, para decidir a vaga no Mundial de 2018. Apesar de ser um campeonato de pontos corridos, os dois times não perderam até o momento. A Colômbia é um time que melhorou e o Rizola (treinador) conhece nossas jogadoras. Ele é um técnico experiente e espero um jogo difícil", projetou o técnico brasileiro.

Maior pontuadora entre as brasileiras nesta sexta-feira, com 13 acertos, a ponteira Rosamaria destacou o bom desempenho da seleção na competição. "Foi nossa quarta vitória e estamos cada vez mais próximas do nosso objetivo que é a vaga no Mundial. Vamos continuar trabalhar forte porque amanhã (sábado) teremos uma partida decisiva contra a Colômbia, que joga em casa", avaliou a jogadora.

Para ela, a partida desta sexta foi difícil, mas provou que o Brasil vive um bom momento. "O time vem crescendo na competição e hoje foi um jogo mais duro contra as peruanas, no qual conseguimos marcar bem as duas ponteiras delas. Foi uma boa partida e vamos com tudo buscar essa vaga no Mundial amanhã (sábado) contra a Colômbia", completou.