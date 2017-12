Zé Roberto já previa partida difícil contra as chinesas O técnico da seleção feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, disse que já tinha pressentido, antes de sair do hotel em que a equipe está hospedada, em Osaka, que a partida contra a China seria complicada. "A China é sempre um adversário difícil para nós", disse o treinador, logo após a vitória por 3 a 2, de virada, sobre as campeãs olímpicas, que já não têm mais chance de conquistar o Mundial do Japão. Zé Roberto acha que um dos motivos da virada brasileira foi o fato de o time ter melhorado no saque. "Erramos muito nos primeiros sets, mas depois nos acertamos e o bloqueio também melhorou, o que nos permitiu explorar os contra-ataques", explicou. Para o técnico, o intervalo para virada de lado no quinto set, quando o Brasil perdia por 8 a 5, foi fundamental para a vitória. "A situação do jogo virou junto com a quadra", brincou Zé Roberto, que prevê muitos problemas no futuro em jogos contra a China. "Wang Yimei tem tudo para se tornar uma das melhores atacantes do mundo." A jogadora, que saiu como a principal pontuadora da partida, com 26 pontos, agradeceu os elogios, mas disse que ainda precisa evoluir muito. "Cometi vários erros e ainda não estou satisfeito com meu nível de jogo", comentou. O técnico da China, Chen Zhonghe, elogiou suas atletas após o jogo. "Elas deram duro, mas não conseguimos jogar bem nos últimos sets, quando o Brasil cresceu no saque e no passe", comentou. "Tivemos problemas de concentração, e os detalhes fizeram a diferença."