Zé Roberto pede ao Brasil menos erros nos próximos jogos O técnico José Roberto Guimarães saiu satisfeito com a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre Porto Rico, na abertura do Mundial Feminino de Vôlei, mas acha que a equipe precisa errar muito menos se quiser conquistar o título. Na estréia, a equipe deu 16 pontos de graça para as adversárias. "Isso não pode acontecer. Tivemos ótimos momentos no jogo, mas a regularidade não foi mantida", afirmou o técnico, que viu falhas principalmente no aproveitamento dos contra-ataques. "O time deixou a desejar nos contra-ataques, mas foi bem no bloqueio e na defesa. A vitória sempre é importante, mas, além da vitória, quero que o time se apresente muito bem", completou. A meio-de-rede Fabiana foi a maior pontuadora da partida, com 16 pontos, sendo 10 de ataque e seis de bloqueio. E saiu satisfeita com a estréia. "O time fez um bom jogo e certamente vai evoluir na competição. Cometemos erros que não poderemos cometer nos próximos jogos, mas no geral acho que o saldo foi positivo", avaliou. A ansiedade pela estréia foi o motivo apontado por Fofão pela atuação irregular. "A vontade de fechar logo o jogo acabou atrapalhando um pouco, já que esperamos muito por essa primeira partida. É verdade que não fomos muito regulares hoje, mas sei que vamos crescer jogo a jogo?, explicou a levantadora.