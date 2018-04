Zé Roberto pede atenção da seleção feminina no jogo contra Coreia do Sul

TOYAMA - Após somar duas vitórias e uma derrota na primeira etapa da Copa do Mundo, quando jogou em Nagano, a seleção brasileira feminina de vôlei fará agora dois jogos consecutivos na cidade de Toyama, também no Japão. A sequência começa nesta terça-feira, a partir das 4 horas (horário de Brasília), quando o Brasil enfrentará a Coreia do Sul - depois, encara a Sérvia no dia seguinte. E, para o duelo contra as sul-coreanas, o técnico José Roberto Guimarães pede atenção redobrada às jogadoras.

"Entre os times asiáticos, a Coreia talvez seja o que mais sofre no bloqueio e no sistema defensivo. No entanto, é uma equipe que o Brasil sempre teve dificuldade de jogar contra. Isso é cultural. Também temos que tomar cuidado com a Kim (ponteira sul-coreana), que é uma das melhores atacantes do mundo", disse Zé Roberto. "Será um jogo difícil. As coreanas defendem muito bem. A Kim tem um saque muito forte e teremos que estar concentradas na recepção", concordou a central Thaisa.

Encerrada a primeira etapa da Copa do Mundo, o Brasil aparece na quarta posição na classificação geral. A liderança é dos Estados Unidos, justamente para quem as brasileiras perderam na estreia - depois, a seleção conseguiu ganhar do Quênia e da Alemanha. Ao todo, as 12 participantes da competição farão 11 jogos cada e, sem a disputa de uma final, será campeã aquela que somar mais pontos, sendo que as três primeiras colocadas garantem vaga direta na Olimpíada de Londres, em 2012.