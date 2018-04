Zé Roberto prevê dificuldade para seleção em Montreux

"O torneio de Montreux é muito tradicional. Nosso grupo é difícil. A Suíça, apesar de não ter muita tradição, tem algumas jogadoras atuando em vários países da Europa. Muitos não valorizam, mas é uma equipe que cresce no cenário internacional e que precisa de atenção", alertou o treinador, que estreará com a seleção no torneio, nesta terça, justamente contra a anfitriã Suíça.

"Depois da Suíça, temos a China, que vem de um torneio realizado em casa, e a Rússia que também realizou alguns amistosos", comentou Zé Roberto, que também vê a seleção evolução nos últimos treinamentos. "Temos visto uma melhora diária do nosso time, de entrosamento e volume de jogo. Nossa seleção tem uma média de altura mediana, mas que vai dar muito trabalho no volume de jogo. As meninas têm qualidade técnica. Será um grande teste."

Para a competição, Zé Roberto contará com as levantadoras Claudinha, Dani Lins e Fabíola, as opostos Monique e Tandara, as ponteiras Fernanda Garay, Ellen, Priscila Daroit e Michelle, as centrais Juciely, Adenízia, e Letícia Hage, e as líberos Suelen e Camila Brait.

Em Montreux, a seleção brasileira buscará o sexto título, após ficar fora das últimas três edições do torneio. Se avançar à segunda fase, a equipe de Zé Roberto poderá cruzar com Itália, Alemanha, Japão e República Dominicana, integrantes do Grupo B.