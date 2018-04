Zé Roberto prevê jogo 'perigoso' contra a Rússia

A seleção brasileira feminina de vôlei já sabe quem será o primeiro adversário na fase final do Grand Prix, no Japão. Trata-se da equipe da Rússia, que já virou motivo de preocupação para o técnico José Roberto Guimarães.

Veja também:

Seleção feminina vence a Coreia do Sul

"É um time perigoso, com características totalmente diferentes das equipes que enfrentamos nestas três primeiras fases do Grand Prix. Joga com as bolas mais altas da competição, e tem um bloqueio alto e pesado", avaliou o treinador, após a vitória sobre a Coreia do Sul por 3 sets a 1, neste domingo.

Com mais este triunfo, a seleção brasileira terminou a fase classificatória da competição como a única equipe invicta na competição, com aproveitamento de 100%. "Agora começa um outro campeonato. Será um ótimo teste para nós", comentou Zé Roberto, se referindo ao primeiro adversário da fase final.

O Brasil enfrentará a Rússia na quarta-feira, em Tóquio. Na quinta, será a vez de encarar a China. A Holanda será o adversário da sexta-feira, seguido da Alemanha, no sábado. As anfitriãs japonesas vão receber as brasileiras no domingo.

"O campeonato é muito duro: são três fases, muitas viagens e muitos jogos. O Grand Prix é sempre complicado e mexe com todo mundo. É uma luta contra o cansaço. E agora serão cinco partidas seguidas que não se pode perder", alertou o técnico brasileiro. A seleção brasileira vai buscar o seu oitavo título na competição - venceu em 1994,96,98,2004,2005, 2006 e 2008.