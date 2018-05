Zé Roberto valoriza vitória da seleção feminina sobre rival invicto

Após iniciar sua campanha na Liga das Nações, na semana passada, com derrota, a seleção brasileira feminina de vôlei começou a atual semana com vitória. E uma vitória sobre a até então invicta Turquia, na casa das adversárias, em Ancara. Ao fim do jogo, o técnico José Roberto Guimarães valorizou o triunfo sobre o time rival, pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 25/19, 23/25 e 25/21.

"Foi uma vitória importante", avaliou o treinador. "Tivemos uma boa recuperação no quarto set e vencemos uma equipe que ainda não tinha perdido na competição", disse Zé Roberto, sem deixar de apontar as falhas da seleção nesta terça-feira.

"Sabemos que podemos melhorar ainda mais a nossa relação entre o bloqueio e a defesa e os contra-ataques. No terceiro set cometemos um maior número de erros o que fez a Turquia crescer e acreditar no placar", ponderou o técnico.

Maior pontuadora da partida, com 25 pontos, a oposta Tandara também valorizou o triunfo. "Hoje foi uma vitória importante. Os jogos contra a Turquia são sempre muito difíceis", comentou ela, ao destacar a performance da equipe no quarto set. "Voltamos a jogar bem e conquistamos esses três pontos que são fundamentais na nossa busca pela fase final."

O próximo adversário do Brasil nesta segunda semana da Liga das Nações, que substituiu o Grand Prix, será a Argentina, novamente em Ancara, nesta quarta. "Amanhã vamos enfrentar a Argentina em um duelo sul-americano. As equipes sul-americanas se conhecem muito bem, por isso vamos precisar jogar com inteligência. Nós temos apresentado um bom volume de jogo e vamos precisar repetir isso", projetou Tandara.