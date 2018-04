Zé Roberto vibra com atuação da seleção de vôlei

"Taticamente jogamos bem, e conseguimos executar o que foi planejado. Bloqueamos bem as ações ofensivas delas e atacamos com efetividade. Não deixamos a Alemanha jogar. Estou muito feliz com o meu time", afirmou Zé Roberto, que está promovendo uma renovação na seleção brasileira desde a conquista da medalha de ouro olímpica em Pequim, em agosto passado.

Ainda invicto no Grand Prix, o Brasil lidera a fase final com três vitórias em três jogos. Assim, pode garantir a conquista antecipada do título já neste sábado, quando enfrenta a Holanda, a partir das 3h30 (horário de Brasília), em Tóquio. Além das holandesas, a seleção brasileira ainda jogará contra o Japão, domingo, no encerramento do torneio.

"A partida contra a Holanda pode ser a final antecipada. O time é praticamente o mesmo que venceu o Grand Prix em 2007, e que é bem treinado pelo Avital Selinger. Temos que sacar bem para tentar dificultar a recepção delas", disse Zé Roberto, ao falar do jogo de sábado, que pode dar ao Brasil a marca recorde de oito títulos no Grand Prix.