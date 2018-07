A fina flor da Copa do Mundo

Edu: Como todo mundo anda escolhendo os melhores da primeira fase, temos direito de eleger os nossos. Revendo a relação que fizemos três dias antes do início da Copa, naquele exercício de pitonisas, já me chama a atenção o que seria e não foi. Por exemplo, coloquei dois espanhóis na minha seleção – Ramos e Alba -, ou seja, saio em desvantagem. Dos outros nove, um já foi embora porque fez uma asneira, mas era candidato certo ao ataque, Luis Suárez. Ou seja, ainda tenho chance de acertar alguns, mas começo mudando o goleiro. O melhor da primeira fase foi o novo cancerbero do Barça, o chileno Claudio Bravo, embora meu candidato original, Manuel Neuer, não tenha feito nada de errado.

Carles: Eu perfeitamente poderia manter o meu, Courtois, que compartilha com dois latino-americanos o privilégio de ser dos goleiros menos vazados do torneio até aqui. Um deles é o voluntarioso Ochoa, consagrado por ter fechado o gol contra o anfitrião, mas que estou convencido, já viveu seu momento de glória. O outro, o costarriquense Keylor Navas. Dos três, é o belga quem deve seguir crescendo e disputando títulos pelo clube e pela seleção. Por isso mesmo vou ficar com meu vizinho Navas que certamente não vai ter muitas mais oportunidades como esta e, além disso, enfrentou seleções de respeitável currículo, com a mesma serenidade que joga pelo Levante.

Edu: Os estilos de jogo que se destacaram nesta Copa fizeram com que os laterais tradicionais fossem perdendo relevância. Por isso, vou montar meu time com alas agressivos, que estão mais para meio-campistas que eventualmente ajudam a defender mas que servem mesmo é para impulsionar o ataque. O germano-americano Fabian Johnson fez uma excelente primeira fase, mas no meu time vou colocar o mexicano Paul Aguilar pela direita e o excelente Daley Blind na esquerda, o homem que executou La Roja naquela goleada de Salvador. Você de alguma forma acertou, porque tinha montado seu time sem dois laterais, apenas com Lahm por ali. Muda algo?

Carles: Efetivamente a Copa mostrou uma grande tendência a estruturas táticas similares à minha proposta, com três zagueiros e dois alas. Muito dos treinadores que optaram por essa estratégia, surpreenderam pela flexibilidade e segurança dos times que, via de regra, conseguiram classificar seus times. Só não sei se eu e os demais espertinhos conseguiríamos a mesma efetividade nos mata-mata, quando vai ser mais complicado especular e será fundamental tomar a iniciativa. Ou seja, não me surpreenderia se a final fosse disputada por dois times com esquemas mais do que tradicionais como Argentina e Brasil. Para a direita pensei em Johnson também, além do costarriquenho Gamboa, mas vou ficar mesmo com o marfinense Serge Aurier que joga no Tolouse e demonstrou sua força como defensor, mas principalmente sua eficácia como assistente no ataque. Na esquerda, entre o belga Vertonghen e Blind, fico com holandês, sem dúvida um dos jovens talentos desta Copa.

Edu: David Luiz foi um dos zagueiros que confirmou o que se esperava, fez uma soberba primeira fase, está em quase todas as seleções, inclusive na da própria Fifa. Nada mais justo. Com uma pequena lesão, ele pode até não enfrentar o Chile nas oitavas, o que para o Brasil seria um desfalque do tamanho de um Neymar. A seu lado na zaga, não há dúvida: Diego Godín continua sendo um leão, defendendo e atacando, como no Atlético.

Carles: Godín é o tipo de jogador que prova como é importante a inteligência em qualquer tipo de atividade, mesmo as físicas. Ele tem sido capaz de reinventar a si mesmo, aprender muito com os treinadores e mostrar sua capacidade de evoluir. Tem sido decisivo no seu clube e na seleção, sem precisar ser espalhafatoso. Por todas essas razões vai jogar no meu time sempre. David é hoje um dos zagueiros mais valorizados do planeta, mas sempre fico esperando a hora que o seu excessivo ímpeto vai acabar custando caro ao time. Por isso vou ficar com o futebol clássico do alemão Hummels para acompanhar o uruguaio.

Edu: Mantenho Paul Pogba como meu único volante. Não foi o mesmo da Juve, mas mesmo assim comandou o meio de campo francês. A seu lado, com a mesma proposta ofensiva, coloco de um lado Thomas Müller, que também sabe buscar o jogo, e de outro aquele que pode ser a grande revelação da Copa, dependendo de onde a Colômbia consiga chegar: James Rodríguez. Com os três que pretendo colocar no ataque é fundamental que esse meio de campo atue em bloco com os alas, uma linha de cinco, na qual todos são multiuso. Mas sempre com dois zagueiros e não três.

Carles: Repito que prefiro uma geometria mais tradicional para enfrentar a próxima fase em que os erros não vão ter perdão. Por isso a necessidade de um jogador tradicional como volante defensivo, que roube e incomode a grande quantidade de jogadores habilidosos que atualmente povoam a zona entre linhas, mas que também seja eficaz na entrega. Parece que os tempos de sofrimento no Barça, obrigaram o jefecito a aperfeiçoar esse quesito e, segundo as estatísticas, Mascherano foi soberano na primeira fase com 89,4% de eficácia o que, em números absolutos, são 278 passes certos. Ajudou, claro, a disposição dos adversários da seleção argentina. Só por isso vou ficar com o mexicano Héctor Herrera, um cabeça de área de corte clássico, mas perfeitamente adaptado ao dinamismo exigido pelo futebol moderno. Mais à frente, uma linha de três com nomes hispanos e com alguma rima , o colombiano Cuadrado e o mexicano Guardado mais abertos, e o francês Valbuena como motorzinho. Quero ver quem aguenta o ritmo deles.

Edu: Pois eu já quero um ataque do tipo arrasa-quarteirão. E com falso 9, homenagem a Del Bosque. Quero ver quem consegue parar Robben, Messi e Neymar, ainda mais com Müller e James vindo de trás.

Carles: No meu caso não vai ser muito diferente, e vou ficar com o talento e juventude de James Rodríguez um pouco por trás de Neymar. Como bom treinador europeu, meu time não tem titulares absolutos e, se não me engano, fiz rotação com os onze. Resumindo, um formação em 4-1-4-1, sistema da moda, que ninguém é de ferro. Navas; Aurier, Godín, Hummels e Blind; Herrera, Cuadrado, Valbuena e Guardado; James Rodríguez e Neymar.

Edu: O meu 2-5-3 (são irritantes essas representações numéricas que só servem para deleitar os jornalistas esportivos, porque o resto do mundo não está nem aí) só tem um objetivo: buscar o gol. Bravo, David Luiz e Godin; Aguilar, Pogba, Muller, James Rodriguez e Blind; Robben, Messi e Neymar. Mas não vamos esquecer que você também teve seus micos em sua prévia original, entre eles Yayá Touré, que foi uma caricatura de jogador nesta Copa, e talvez o maior de todos, nome obrigatório em todas as listas de piores do Mundial: Diego Costa. Mas, como também dei bola fora, vou me fazer de morto.

Carles: Bom, como o futebol não tem memória, eu já esqueci dos meus e dos seus micos, mas em compensação, faço questão de lembrar nomes como Gary Medel, Júnior Díaz, Mamadou Sakho, Ahmed Musa, Edinson Cavani, Brian Ruiz, Gio dos Santos, Edu Vargas, Toni Kroos, Sofiane Feghouli, Joel Campbell, Xherdan Shaqiri e, obviamente, Thomas Müller e Leo Messi, que perfeitamente poderiam entrar no meu onze com todo o mérito.