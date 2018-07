A nada confiável Celeste

Edu: Ninguém confia no Uruguai, para o bem e para o mal.

Carles: Realmente a torcida brasileira vê algum risco de não estar na final?

Edu: Todos os riscos. No contexto sul-americano é adversário tão letal quanto a Argentina. E não é fazer tipo, da boca pra fora. É um time complicadíssimo para o atual Brasil, que também gosta de um corpo a corpo e poucas sutilezas.

Carles: Não deve ser fácil, só que eu acho que o Brasil tem suficiente força para ganhar o jogo, a não ser que não convenha que a Seleção chegue à final pelo bem da Copa 2014. Teorias conspiratórias absurdas, não?

Edu: Nem tanto. Pelo time, por uma saudável revisão de alguns conceitos, seria até viável não chegar. Mas pouca gente vai entender assim. E, força por força, a Celeste não deve nada à Seleção Brasileira.

Carles: Bom, eu falava de outro tipo de conspirações, mas fiquemos no campo. Edinson Cavani, por exemplo, pelo que me consta, não foi ao Brasil, pelo menos a mente dele está em outro lugar. Mais precisamente em Madrid e de olho nas decisões de Ancelotti.

Edu: Não sei não. Nessas horas esse time ressurge, não descarto Cavani se ligar justo contra o Brasil. É um ataque poderoso e é bom lembrar que pela primeira vez a defesa do Felipão será de fato testada, porque o caos ofensivo da Itália não conta, apesar dos vacilos pelo lado esquerdo, em cima do Marcelo.

Carles: Aposto que esse seu menosprezo pela Itália acaba amanhã, horas antes da outra semifinal. Mas, entendo sua angustia. Afinal jogam David Luiz e Paulinho, não é assim?

Edu: Ambos estão escalados. Um meio de campo mais conservador fica para a final 500 a.C., se o Brasil passar, claro.

Carles: Não acredito que Felipão mexa no time para a disputa da final e ainda mais se ganhar a semi.

Edu: Então nos falamos daqui a algumas horas.

Carles: Até lá e sorte.