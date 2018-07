A queda do império do passe

Carles: No dia em que o Barça (e a pressão do Athletic) parece que enterrou de vez o estilo ao que de Tata Martino prometeu ser fiel, o time sofre sua segunda derrota seguida e provavelmente começa um interminável debate sobre o tique-taca.

Edu: As substituições justamente de Xavi e Iniesta demonstram as intenções do argentino mesmo.

Carles: Pobre Neymar, veio para participar num time histórico, fundador de um estilo de jogo fino e hoje cansou de ver bolas viajando pelo céu de Bilbao.

Edu: Não vejo por que o passe não possa ser ao mesmo tempo uma característica de estilo e uma ferramenta tática. Já vi muitos especialistas colocarem em dúvida a efetividade do passe, questionar se é uma característica de estilo ou um recurso tático. Há quem considere que a troca de passes é apenas um meio de se atingir o objetivo, o velho debate sobre eficiência vertical e ‘distração’ horizontal.

Carles: A única circunstância que evita o passe no futebol é o chutão do goleiro que acaba entrando no gol adversário. Mas, falando sério, o passe nunca limita, é sem dúvida um recurso louvável. Sua riqueza tática está associada tanto à ação ofensiva quanto à defensivo. Veja só que é o único recurso com essa ambivalência. Ter a bola para evitar ser atacado é muito diferente de um ‘catenaccio’ ou qualquer outro recurso mesquinho. Claro que o passe tem valor estético, requer habilidade coletiva e individual para ter eficiência e rapidez, sem correr o risco de oferecer o contra-ataque para o adversário.

Edu: É preciso reconhecer que por uma influência mundial da Seleção Espanhola, o passe retomou seu lugar de honra nos últimos anos, por mais que os inimigos do estilo da ‘Roja’ considerem esse tipo de jogo aborrecido. Como o aborrecimento rendeu títulos, até o impossível aconteceu: dos times clássicos europeus, a Seleção da Itália foi a que mais se transformou nos últimos tempos, incorporando o passe a seu antigo jogo especulativo que tantos resultados trouxe na história do Calcio. Talvez seja uma preferência pessoal do técnico Cesar Prandelli, que em seus mais de três anos à frente da Azzurra virou o manual do avesso, muito por estabelecer seu tipo de jogo tendo como base de seu meio de campo jogadores como Pirlo, Montolivo e mesmo De Rossi. Não bastasse a evolução técnica que vimos, os números também são claros, a Itália mais do que duplicou seu número de passes, na média por partida, desde que Prandelli assumiu. Coincidência ou não, foi vice-campeã europeia e fez uma digna Confecup.

Carles: Cabe uma pergunta clássica mas sempre pertinente, tão transcendental quanto a dúvida eterna sobre de onde viemos: o que vem antes o ovo ou a galinha? Os treinadores adotam determinadas estratégias para aproveitar ao máximo os recurso humanos de que dispõem ou procuram quem melhor possa reproduzir as suas convicções técnicas e táticas no campo? Se for inteligente, ambos. E mais no caso de um selecionador nacional que pode escolher entre um considerável universo de estilos e personalidades. O drible costuma estar associado ao talento puro, um tipo de habilidade burilado à base de inteligência psicossocial, porque o fintador não só resolve com rapidez como chegar ao gol ou como sair com a bola dominada, mas é capaz de prever melhor do que ninguém, o comportamento alheio. O passe não é muito diferente. A troca de passes permite construir um cenário estratégico ideal de execução, mas sobretudo induz o contrário a um posicionamento pouco cômodo. Claro que tem gosto para tudo. Digamos que o jogo direto é para os amantes do jogo de damas e o jogo de passe, para os fãs do xadrez. Veja que no xadrez, existem peças com características particulares, mas os ataques se fazem em bloco, alternando o protagonismo, enquanto se toma o campo adversário e se dissimula as verdadeiras intenções estratégicas. E combinado com jogadores capazes de driblar, pode chegar a ser praticamente imbatível.

Edu: Mas voltemos à essência do passe. No caso espanhol é um visível recurso tático, sistêmico, e ao mesmo tempo uma preferência ditada por jogadores que primam pela qualidade nesse fundamento – Xavi, Iniesta, Xabi Alonso e mesmo alguns reservas como David Silva e Juan Mata, alguns com mais eficiência no toque curto (Xavi e Iniesta), outros mais contundentes no passe longo (Alonso). Como esse foi o fator relevante do glorioso período de cinco ou seis anos da Espanha como referência mundial, muito do que o passe representa para outros centros ficou meio sublimado ultimamente. A América do Sul sempre foi pródiga na utilização do passe como estratégia, embora mais intuitiva, Brasil, Colômbia e Chile mais do que a Argentina e o Uruguai, mas todos valorizam historicamente a posse de bola por meio do passe e do toque. Acontece que aí entramos no batidão da globalização. Era normal que o intercâmbio mundial tornasse o futebol sul-americano um pouco mais incisivo, enquanto os europeus adotavam novos costumes do estilo cadenciado do lado de cá. Seria uma das raras virtudes da globalização? Pode ser. Provavelmente sem a circulação de vários conceitos não veríamos o Bayern de Munique e muitos times italianos e ingleses valorizando tanto o passe como hoje. Sem falar no padrão universal criado e desenvolvido pelo Barcelona.

Carles: Justamente a seleção espanhola perdeu um pouco do fator surpresa com a ausência por contusão de Alonso e ficou mais previsível. A eficiência das transições, num time de ofensiva tático, obtém-se normalmente através de passes curtos e rápidos, mas se potencializa com uma alternância com eventuais mudanças de lado, através de passes mais longos, diagonais precisas e que não comprometam a segurança da posse de bola. É um esquema que é tudo menos conservador, depende da habilidade dos jogadores, e o erro geralmente se penaliza com contra-ataques letais dos adversários. Quanto à influência e sinergia entre os diversos estilos das distintas zonas do planeta, parece-me muito similar a qualquer outro sistema de transmissão de conhecimento – não só podemos como devemos beber de outras fontes, mas sem descuidar o nosso próprio manancial, muito mais familiar e por isso, a base ideal para a ampliação do nosso repertório.

Edu: E o Brasil? Bom, o 500 aC já virou do avesso as análises táticas sobre a evolução e as mudanças nem sempre tão saudáveis no estilo brasileiro, mas seria impossível a Seleção passar incólume por tantas influências, depois de 30 anos seguidos de êxodo de seus principais jogadores para o futebol europeu. Na Copa das Confederações, entre os quatro semifinalistas, o Brasil ficou apenas à frente do Uruguai em volume de passes, ou seja, deu menos passes que os dois europeus, Itália e Espanha (esta, obviamente, a líder nesse fundamento, disparado). Em porcentagem de acerto, o Brasil ficou à frente da Itália por pouco. Mas, ainda assim, parece que o título da Confecup foi indiscutível e reconhecido mesmo pelos adversários, diante da performance brasileira, o que quer dizer que a mescla entre passe e contundência deu certo. Tanto é que mesmo a comissão técnica da ‘Roja’ reconheceu que é preciso buscar alternativas mais objetivas de jogo, diante de uma fórmula que pode estar esgotada, principalmente porque muitos adversários aprenderam a neutralizá-la. Conclusão: a valorização do passe é uma poderosa arma, mas tem limites, principalmente em competições curtas nas quais se joga muitas vezes em função das virtudes do adversário. Próximo capítulo dessa história, em junho de 2014.

Carles: Volto ao argumento do repertório, melhor quanto mais amplo. O futebol brasileiro é o velho mundo do futebol moderno. Ditou as normas do bom jogo durante muito tempo e transmitiu esse conhecimento de pai para filho, às vezes de forma involuntária. Comparado, o futebol espanhol é novato, recentemente viveu uma transição para descobrir a verdadeira vocação, mais afim o perfil físico e cultural. Já surgem vários jogadores com a habilidade da finta. De Navas a Isco já é um recurso alternativo. Já o jogo brasileiro, mesmo na sua versão mais coletivo, nunca deixa de ser uma soma de capacidades individuais. Quando troca passes, o jogador brasileiro está à espera de dar o bote, de encontrar o melhor momento para realizar uma jogada individual e, se possível, entrar com bola e tudo. Está no DNA futebolístico, tão natural e eficiente que resiste à escassa preparação dos treinadores. Mesmo assim pede uma atualização do pensamento coletivo para não perder o reinado. Com o tradicional talento na frente e, de uns tempos para cá, superlativo atrás também, insisto que o Brasil segue devendo uma evolução à altura, justo na zona tradicionalmente reservada à construção, mas que costuma usar mais como escudo. Imagine se o Brasil decidir evoluir também no seu jogo de meio de campo?

Edu: No mínimo discutível, isso vai longe… recomeçamos desde este ponto em qualquer dia destes.

Carles: Quando quiser.