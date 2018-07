Aguero e o City no caminho de Neymar

Manchester City x Barça

Olympiacos x Manchester United

Milan x Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen x PSG

Galatasaray x Chelsea

Schalke 04 x Real Madrid

Zenit x Borussia Dortmund

Arsenal x Bayern de Munique

Carles: Seja feita a vontade de Muntari… Acho que ele era o único da face da Terra que queria enfrentar o Atlético de Cholo.

Edu: O ganês vai morrer pela boca. É um dos confrontos mais previsíveis desta fase da Champions. Só a camisa e o orgulho do Milan não bastarão impressionar a turminha de Cholo e Diego Costa, que está pegando fogo.

Carles: Pois é, se tivesse alguém chegando agora de umas longas férias de Marte, diria que o Milan é pleno favorito e que o Manchester City não tem nenhuma chance contra o Barça. Longe disso, nos dois casos. Poderíamos falar de “figada” no sorteio, se não tivessem sido tão visíveis as aberturas das bolinhas.

Edu: O português aproveitou o sorteio para abrir velhas feridas na Catalunha. Se estávamos procurando um teste de verdade para o time de Tata Martino, aí está. Mas haverá Messi? Ou antes disso vão conseguir afastá-lo da Espanha depois da nova ‘denúncia’ sobre suposta lavagem de dinheiro envolvendo a Família Messi, um factoide turbinado, sem nenhum argumento concreto, por um jornal de Madrid?

Carles: Jorge Messi, como qualquer acusado, anuncia que já pensa em tomar medidas judiciais contra El Mundo, especializado em destampar frascos fétidos e ultimamente empenhado em provar o favorecimento da infanta Cristina pela Receita Federal. As eliminatórias são em fevereiro e março e, se Sabella quer Messi a ponto e adrenalizá-lo para a Copa, é do interesse geral que ele jogue. Enquanto isso, o Real Madrid vai visitar o caldeirão da Veltins Arena. Alemanha sempre é um destino complicado para os merengues mas, desta vez, bastaria não tomar um 4 a 1 como o de Dortmund na temporada passada para poder resolver no Bernabéu.

Edu: Esse Schalke é bem descafeinado, você sabe disso, não há caldeirão que resolva. Cristiano, sozinho, pode dar conta, desde que Sérgio Ramos não continue aprontando das suas e bata novamente o recorde de expulsões na história do Madrid. Para dois times ingleses, por outro lado, a eliminatória vai passar num suspiro. O United, nesta fase cheia de dúvidas sobre seu futuro, ganhou um presentinho de Natal e mesmo o Chelsea, irregular, não deve ter problemas contra os turcos, se bem que Drogba estará de volta a Stamford Bridge.

Carles: A classificação já tinha sido um presentinho para o menos assustador Galata dos últimos tempos. Deve ser o fim da aventura turca mesmo, apesar da irregularidade do time de Mourinho, como você diz. O United também atravessa sua crise de identidade, acostumando-se à ausência de Fergui, e se vigiar o artilheiro Kostas Mitroglou, o grande trunfo da equipe de Michel, também deve cumprir. Entre os ingleses, pior para o Arsenal que depois de um inicio de temporada prometedor, enfrenta seus próprios demônios e não só pela derrota por 6 a 3, mas pela bronca pública de Mertesacker ao patrício Özil. Já sei que você vai dizer que o zagueirão é um mala e Mesut bota a qualidade, mas eu imagino o Florentino esfregando as mãos por ter se livrado de um problema.

Edu: O ‘mala’ repreendeu Özil por não ter cumprimentado a torcida naquele tradicional ritual inglês dos finais de jogos – isso logo depois de o time ter conhecido o inferno contra o City e sair com uma goleada no lombo. Convenhamos, só pode ser um rancor antigo. O fato é que esse Arsenal é mesmo zicado em sorteios, se bem que no ano passado deu um calor no próprio Bayern em plena Allianz Arena, e o time era bem pior que o atual. De qualquer jeito, é o confronto mais interessante depois de Barça-City, porque nos outros só mesmo uma zebraça extemporânea no fim do inverno europeu para afetar as previsões, incluindo o PSG x Leverkusen, moleza para a moçada milionária de Paris, e Dortmund x Zenit, já que esse time do Hulk não assusta ninguém.

Carles: Nesse caso, vou dar meu palpite para a zebra. Acho que o bichinho vai estar justamente rondando o Signal Iduna em vista da multidão de agentes com maletas carregadas de milhões que passaram a frequentar a casa de Klöpp depois do sucesso da temporada passada. Sem dúvida, desestabilizou o grupo. E arrisco que os gregos podem dar um susto no United, até torço pelo êxito de Michel, apesar do passado branco dele.

Edu: Torcer é livre, chorar também. Mesmo assim, concordo que o único dos grandes que pode perder para si mesmo é esse Dortmund em crise existencial, apesar de não conseguir, mesmo com todo esforço de imaginação, ver o Zenit causando algum dano em alguém. No fim das contas, o mata-mata será simbolizado por um único e imenso confronto.

Carles: Esse capítulo, só no ano que vem.