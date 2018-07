Atlético: corpo e alma para despachar o Barça

Edu: De vez em quando surge no futebol uma espécie de nova ordem, não necessariamente uma ruptura, mas que pode deixar muitas sequelas, produzir oxigênio e bons fluidos. Foi o que se viu nesse Vicente Calderón em chamas. Falamos tantas vezes por aqui sobre a dualidade tática-espírito e eu te pergunto: o Atlético seria o que é não fosse a alma que tem?

Carles: Pois é. Poucas vezes se rotula esse Atleti de técnico, mas ninguém se atreve a dizer que seja um time sem jogadores de qualidade. Deu até a impressão que Simeone pediu as contratações de Diego Ribas e Sosa para afastar justamente esse complexo de vira-lata. Mas o que é certo é que, se não fosse essa adrenalina muito bem dosificada e aplicada sempre de forma racional, esse Atlético não seria tão temível. Eu diria que é o único time capaz de ser tão eficiente na hora de atacar como na hora de se enfiar na cova.

Edu: E ofereceu uma lição de moral diante da prepotência do Barça (de quem prefiro falar daqui a pouco para não estragar o post), como se fosse um professor dando um pito no aluno indolente e preguiçoso. Não há entre os quatro semifinalistas da Champions um time mais centrado e em forma do que este do Cholo Simeone, que está rapidamente atingindo o status de mestre, sem precisar de subterfúgios – apenas fazendo de seus jogadores um bloco avassalador, todos com missões definidas e uma disciplina tática que beira a insanidade. A alma entra como a fundamental cereja do bolo.

Carles: Essa alma que o Barça já teve, ao seu estilo, e que algum xamã roubou. Quero dizer que o grande mérito do Cholo e equipe técnica é o de conseguir extrair o melhor de cada um dos jogadores, que inclui entrega de corpo e alma. E isso começa por não favorecer ninguém, por dar a chance a todos, desde que respondam e sem privilégios. Tal e como dedicar a coletiva antes do jogo a Adrian, escolhido para entrar no time no lugar do contundido Diego Costa. “Adrian juega y marca”, disse o Cholo. O cara é um vendedor de fumaça, quando precisa. Adrian não marcou, mas se entregou ao máximo, saiu exausto e recebeu o abraço e o beijo do treinador. Corpo e alma. Fumaça e fogo. Esses são os segredos desse time.

Edu: Não sei se vai pintar uma tremedeira contra o vizinho bilionário, numa possível semifinal, ou se o time sentiria o peso de um Allianz Arena nas costas se o rival for o Bayern, mas, por futebol jogado, pensado e sentido na carne, é o adversário a ser batido na reta final. Ou estou sonhando?

Carles: De jeito nenhum. Já disse que é o mais temido. Entretanto, pode pintar algo de complexo, em forma da desconfiança conspiratória que costuma afetar os adversário do Real Madrid, resíduo mais de velhos tempos, é verdade. Tudo depende da ordem que as bolinhas rolarem nesta sexta. Por um lado, melhor para o futebol nacional que o cruzamento entre madrileños não seja na semi, mas se eu fosse o Atleti (bom, agora eu sou) preferiria não enfrentar o Real Madrid na final.

Edu: Parece que é o que consta lá no Calderón, pelo que o capitão Gabi andou dizendo antes mesmo do jogo (a preferência por pegar já o Madrid). Por outro lado, o mínimo que se espera do Barça agora é uma honesta lavação de roupa suja depois de tantas besteiras em série. E que ninguém venha dizer que tudo aconteceu porque o ano, fora de campo, está complicado. Se formos falar de alma, onde estavam Iniesta, Xavi, Busquets e Messi, os pilares do grande time dos últimos anos? Se o assunto for tático-técnico, que defesa é essa que vem dando problemas há quatro anos e ninguém mexe? Que esquema é esse que se submete com tanta passividade a um adversário bem treinado, mas muito conhecido?

Carles: Bom, também não acho que o Barça deva sair complexado dessa. Desde 2008, é a primeira temporada que não chega a quartas da Champions e por não conseguir marcar, mesmo tendo Messi e Neymar lá na frente. É um time presa da própria glória recente, de um desempenho irrepetível, conjunção de uma série de circunstâncias e talentos pessoais difíceis de repetir. Não é conformismo não, mas perdeu para quem merecia ganhar (e sem Turan nem Diego Costa!!!). É hora de renovar tudo no Camp Nou e isso não significa mandar todo mundo embora, mas aproveitar o que vale a pena, refletir e reorganizar. E melhor começar de cima para baixo. Dois dias seguidos tristemente significativos para a Catalunha em Madrid, ontem no Congreso de los Diputados e hoje no Calderón. Mais se perdeu ontem, não tenho dúvidas.

Edu: Não vejo essa decadência com tanta naturalidade, porque foi, de certa forma, provocada pela acomodação e pela falta de atitude. Quem vai ter peito de tirar uma instituição como Xavi do time? Quem vai se dignar a chamar Messi de lado e dizer: ‘Meu amigo, vai por a canelinha na roda ou vai continuar pipocando?’ Ok, o adversário é de respeito e foi superior, mas estamos falando do grande Barça, com alguns dos maiores jogadores do mundo. Foi uma postura desigual, antes da questão técnica. Acho até que, no intervalo, Neymar deve ter percebido que só ele estava dando a cara a tapa e também resolveu recolher no segundo tempo. Mesmo assim foi, disparado, o mais perigoso do time.

Carles: Não estive no vestiário, mas é evidente que não existe comunicação dentro do clube, há uma total desconexão e isso atinge o plantel. Receber um clube campeão de tudo – e não só no futebol – como o que recebeu a atual diretoria, é sempre uma prova maior do que ter que começar desde zero. O reflexo de uma política de querer tirar rendimento e vantagem de tudo e de falta de transparência é evidente no futebol e em outras modalidades, como no basquete. É uma nave sem rumo, com o comando distante dos comandados e que faz água por todos os lados, mas não se pode jogar todas as conquistas assim pela borda. No campo, talvez seja hora de questionar mesmo alguns nomes, a começar por Dani Alves que fez uma temporada horrível, como se já estivesse no PSG e hoje até Montoya teria sido menos desastroso.

Edu: Se for isso, de falta de conexão, então esses jogadores tão célebres e premiados não tem a personalidade suficiente para um dia resolver por eles próprios, a decantada autogestão. Montoya, de fato, estaria bem à altura do time que esteve em campo hoje. Não concordo, Carlão. Dani é um dos poucos que busca o jogo, erra, corrige, se multiplica, mas são jeitos diferentes de ver o futebol. E, claro, Dani Alves já começou a temporada condenado pela mídia e pela torcida e tem todos os ingredientes para ser um dos bodes expiatórios preferidos. Na hora de cortar cabeças e apontar culpados, a ordem é poupar os oriundos de La Masía, o que também é compreensível.

Carles: Dani sempre foi um incontrolado, para bem e para mal, quando se precisou de sua energia, ali esteve ele, mas a tensão nunca lhe cai bem, às vezes falta inteligência nesse vigor. O próprio Neymar, quase dez anos mais jovem e companheiro de chacota de Dani, às vezes é quem freia o baiano. Em outras finais, essa explosividade dele já colocou o Barça em risco, mas aquele time era invulnerável a tudo. Desta vez, só Courtois não entrou por aquela lateral. Óbvio que isso não isenta a ausência total de Messi.

Edu: A defesa é um lixo completo e o problema é Dani Alves? Como disse há pouco, são jeitos diferentes de ver o futebol.

Carles: Só sei que o Atleti, o azarão, é o único que chega a semis da Champions, invicto. E isso é um fato e não uma questão de ponto vista.