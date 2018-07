Como aplicar um ‘chocolate’ com um terço dos passes e 35% de posse

Edu: Com 35% de posse de bola e um terço do número de passes do adversário, o time chega ao hostil território inimigo e faz 4 a 0, fora o tititi, porque poderia ter sido 6 ou 7. Sobre quais mitos derrubados podemos falar nesta noite de Champions?

Carles: Nenhum, porque corremos o risco de fortalecer outros, as antíteses que amanhã, depois ou em um par de anos serão os mitos a derrubar. Assim funcionam as coisas e você, com sua perspectiva histórica, sabe disso muito bem. Mas vamos ao futebol e às lições aprendidas, que a única coisa que não se pode obviar é o entusiasmo, a flama, porque, quando tudo falha, a adrenalina está lá, o estimulante mais poderoso da terra, natural e grátis. E nem acho que seja incompatível com o pragmatismo de alguns sistemas, mitificados ou não.

Edu: Suponho que, na sua visão, o que faltou foi entusiasmo, é isso? Se não for, releve as próximas linhas. Mas se for, é você mesmo quem está derrubando o primeiro mito (ou se preferir, equívoco), o da eterna supremacia da inteligência tática sobre a força mental em qualquer situação, um dos temas sobre os quais nunca chegamos a um acordo neste 500 aC. Não, não acho que Pep Guardiola seja um mito a ser derrubado, porque técnico, definitivamente, não ganha jogo. Mas é preciso reconhecer que as diferenças de cultura futebolística precisam ser detectadas principalmente pelo treinador. E o digníssimo Guardiola pretendeu reproduzir um sistema tal e qual e agora deve estar pensando: ‘Mas onde está Messi? E Iniesta? Por que não vejo Busquets?’ Na tentativa de fazer um Bayern tique-taca, ele transformou jogadores como Schweinsteiger e Muller em tipos comuns, que só brilhavam com um modelo de jogo agressivo e vertical e agora são dois perdidos. No caso de hoje, dois perdidos acompanhados por outro nove.

Carles: Se treinador não ganha jogo, quem é que montou esse time do Real Madrid sem praticamente contratações, porque Bale pode ter ganhado protagonismo, mas não chega a ser essencial, acho que o time teria chegado onde chegou, com ou sem ele, mas não sem Ancelotti. É obvio que treinador não chuta no gol, não cruza, mas sabe tirar partido do material humano e transforma equipes deprimidas em campeãs de autoconfiança. Também é certo que talvez tenha faltado algo de empatia a Pep com o seu novo entorno cultural, mas, sobretudo, o inverso é verdadeiro. Não, não que a equipe devesse se adaptar a ele, mas claramente ele encontrou uma barreira cultural, intolerância e não por parte dos jogadores. que esses se adaptam, se deixam conduzir, aí, aqui e na Terra do Fogo. Por isso treinador ganha jogo, estabelece filosofias e, se for inteligente, tira água de pedra. Claro que se forem pedras preciosas, fica mais fácil. E desde quando o entusiasmo é inconciliável com a inteligência?

Edu: O que quero dizer é que não existe inteligência tática sem equilíbrio emocional e foi justamente isso o que Ancelotti – com um sistema que não pode ser mais simples do que é – deu ao Madrid, que vinha daquele período nitroglicerina pura com Mourinho. Foi o mesmo equilíbrio emocional que faltou aos sempre controlados alemães desde o primeiro minuto após a derrota da semana passada, quando começaram a falar que a Allianz iria virar um incêndio e uma série de outros clichês de autoajuda. O próprio Guardiola andou provocando a imprensa de Madrid de um jeito meio gratuito. Ou seja, começaram a perder o jogo fora de campo e nisso imagino que concordamos – o time entrou com um nervosismo anormal. E sobre as diferenças culturais, Carlão, por favor. Defendemos aqui até a raiz de nossos parcos cabelos as formas autóctones de jogo e a fidelidade aos modelos locais. É óbvio que quem tinha que se adaptar era Pep Guardiola. Como ainda não conseguiu, agora vamos falar em intolerância? Não, em absoluto. Os alemães não são obrigados a engolir um estilo com o qual eles não compactuam. Mal comparando, foi o choque cultural a que o terrível Sebastião Lazaroni submeteu o torcedor brasileiro com seu jeito mesquinho de jogar no longínquo 1990 e que terminou em fiasco.

Carles: Se você prestar atenção, comprovará que eu disse claramente que não acho que os alemães deveriam se adaptar ao chefe, mais bem o contrário. E que a insinuação de intolerância ia na direção dos velhos caciques bávaros, os corneterios, sobre os quais já vínhamos falando há alguns dias. Sinceramente não li as cutucadas de Pep, mas acredito no que você está me contando. Salvo engano, os Rummenigge, os Beckenbauer e os Sammer foram os que avalizaram a contratação de Guardiola e deveriam contar com um possível período de adaptação (não obrigatório, mas provável). Se houve um erro foi de quem comprou a ideia de levar um espanholito para administrar uma massa germânica, sem considerar essa descompressão. Ou será que tudo foi decisão de Uli Hoennes que já sabendo que ia parar no xilindró, quis ver o circo pegar fogo?

Edu: Eles gostam de falar nessa história de pegar fogo, pode ter sido isso. E Guardiola também deve ter sido vítima da própria fragilidade da atual Bundesliga, que deu a falsa impressão de que o esquadrão estava ainda muito vivo, depois de ser campeão com dois meses de antecedência. Há outras muitas conclusões – além dos modelos táticos e da força anímica – que podemos tirar de um tipo de jogo como este, eletrizante e anormal quanto ao resultado. Uma delas é a importância do jogador diferenciado, seja pela experiência, seja pelo equilíbrio, seja pelo poder de decisão. Se alguém escolher Pepe, Carvajal, Ramos, Modric ou Ronaldo como o melhor em campo nem vou discutir. Mas considero que, acima de todos, esteve Angel Di Maria, um primor em todos os sentidos. E é preciso reconhecer que o argentino deve muito a Ancelotti, que foi quem bancou sua permanência nas horas baixas. Não tenho dúvida de que Ancelotti humanizou o Madrid, o que por si só já é uma conquista.

Carles: Simbólica a cena dos dois se fundindo num abraço quando Angel foi substituído. Nessa sinergia entre “El fideo” e Carletto, que é o promotor dessa transformação do argentino, fazendo dele um cara constante, o motorzinho alternativo para os esticões em direção aos puro-sangue. Seguramente ganharam os dois. Viu? Você mesmo corrobora a tese de que treinador ganha jogo. Naquele time argentino que ganhou a medalha de Ouro nas Olimpiadas de 2008 que tinha Messi, Aguero, Mascherano, os jogadores que mais me chamaram a atenção foram Di Maria e Banega. Desde então, ambos demonstraram um rendimento irregular, muito dependente do estado emocional. Talvez se Banega tivesse encontrado um Ancelotti pudesse até comandar o meio de campo ‘albiceleste’ no Brasil, como um dos melhores jogadores do momento. Mas para azar dele, não foi assim.

Edu: Técnico perde jogo, isso sim, mas ajuda, e muito, a ganhar. É assim que deve ser. Se você me perguntar se quero ver Mourinho ou Simeone na final para provar alguma tese, vou ser obrigado a dar duas respostas estilo tucano, em cima do muro, como torcedor: quero Simeone, por reconhecimento ao bravíssimo Atlético, mas também quero Mou, porque não perderia por nada nesse mundo uma escaramuça entre o português e o Real Madrid.

Carles: Qualquer das duas combinações vai ser divertida. Já manifestei minha preferência ‘colchonera’ desde a hecatombe ‘blaugrana’, mas seja lá quem passar amanhã, vai ter uma missão complicadíssima diante desse rolo compressor mutante.