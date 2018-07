Como o fiasco do Barça afeta a Família Del Bosque

Edu: A conclusão mais fácil, depois da eliminação do Barça, é que o modelo de jogo com esses jogadores está esgotado. Seria o fim do tique-taca, ou ao menos uma suspensão temporária, fechar para balanço. Há tempos o jogo de toque e passe vem sendo contestado, até mesmo em Munique, onde Pep Guardiola impôs suas diretrizes. Agora, a discussão chega ao auge justamente no momento em que um novo modelo, o do Atlético de Madrid, de comprometimento e participação ativa, vira o xodó dos treinadores mundo afora. É o momento de o Barça mudar de modelo? A derrota do tique-taca pode afetar o futebol da Seleção Espanhola, que também andou sendo contestado?

Carles: Recapitulemos: não querer se renovar é sempre um suicídio, mas você sabe bem o que eu acho de imposição de modelos que não respeitam as raízes culturais locais. O Bayern atropelou o Barça de Tito Vilanova na temporada passada e, de alguma forma, decretou o início do fim, se é que ele chegou. Atropelou mas não encantou e o todo poderoso do futebol alemão queria aquele glamour para a sua locomotiva. Jupp Heynkes já tinha avisado a intenção de se aposentar e Pep já tinha fechado faz tempo com a turma do Uli. Guardiola é inteligente o suficiente para saber que para dar certa sutileza ao estilo germânico, estava obrigado a conhecer bem a cultura deles de maneira a poder propor correções de rumos. O tique-taca do Bayern nunca vai ser o do Barça. Nem o da seleção nunca foi, se bem que chegou bem mais perto, obviamente porque contava com grande número de efetivos do Barça trajando rojo. A tendência é que Jaunfran, Koke, Diego Costa e provavelmente Villa estejam na seleção e isso aponta a mudança de estilo. O problema é que não vejo o Del Bosque vestindo um terno justinho e com o cabelo engomado agitando os braços na lateral do campo, nem Javier Miñano fungando no cangote dos jogadores selecionados durante o treino, feito o ‘profe’ Ortega. Resumindo, tem mesmo mudança de estilo à vista, mas não acho que seja para já. Um meio fracasso no Brasil pode já deixar essa mudança encaminhada. O giro deve ser mesmo durante a Copa.

Edu: Entenda bem, não estou questionando o tique-taca, que pessoalmente me agrada muito mais do qualquer outro estilo. E também acho uma grande bobagem achar que o problema do Barça é o tique-taca. Neste momento, por exemplo, os problemas do Barça são falta de sintonia e de comprometimento de muitos de seus jogadores e a ausência completa de liderança técnica, em função das muitas concessões feitas por Tata Martino. Mas o que é inegável é que o sucesso do Atlético e a consistência de times como Real Madrid, City, um pouco o Chelsea, e mesmo o PSG, indicam uma forma de jogo mais direta. Mesmo o Bayern está sendo cobrado nesse sentido. Li em muitos jornais de Madrid e da Catalunha que dirigentes e ex-jogadores culés estão pedido exatamente isso ao Barça. Pode ser um engano, mas será difícil para gente como Xavi, Iniesta, Alba, Busquets, Pedro e Cesc não levarem para a Roja as dúvidas deste momento. E o próprio Del Bosque deve estar como a cabecinha meio bagunçada, por mais sossegado que seja.

Carles: Vicente pode ter esse jeito meio pasmado, mas sabe muito bem o que quer, tem as ideias claras, mesmo que não sejam as mais acertadas. Inclusive teve o bom senso de transigir e manter aquilo que de melhor tinha no modelo de Aragonés. Já os jogadores atuam com menos consciência ou pelo menos com menos visão global da própria trajetória. Quando um jogador encontra sua vocação, como por exemplo Raul Garcia encontrou nesse time do Simeone, o próprio futebolista é o primeiro surpreendido e a tendência é que ele rejeite mudanças. Se houver mudanças na Roja virão desde fora para dentro de campo. Mesmo assim, acho que gente como Xabi Alonso vai ter mais peso – em estilo e decisão – nesse meio de campo meio desgastado moral e fisicamente de barcelonistas.

Edu: Pois é, estamos chegando ao ponto, então. Não diria que a Roja pode ter, na Copa, mais de Atlético do que de Barça. Mas certamente algo virá porque o fim das eliminatórias já não foi muito profícuo e na Copa das Confederações até mesmo Felipão, que está a anos luz de ser um gênio da estratégia, anulou o estilo espanhol na origem (é bom lembrar que Alonso não estava). O que acontece é que times como este Atlético – como foi o caso do Corinthians no contexto brasileiro de dois anos atrás – consagram a consistência e a intensidade como pilares táticos, o que mexe com o estilo e também com o comportamento dos jogadores. Inegavelmente, o time do Cholo mostrou como é possível anular o Barça em todas as suas linhas e ainda explorar as fraquezas, a defesa esburacada e lenta, por exemplo. Daí que, de uma maneira enviesada, todo mundo está vendo como é possível enfrentar o tique-taca. Ainda que a mudança venha de fora para dentro, não acho que jogadores inteligentes como Xavi e Iniesta não estejam também inquietos. E tudo isso pode gerar um grande insegurança na Roja, por enquanto ainda uma das favoritas na Copa.

Carles: Eu, como sou do contra e o único advogado em que confio é o do diabo, agora que estamos chegando no ponto, vou dar a volta na conversa. Tem um fantasma permanentemente pairando sobre o futebol espanhol ganhador, tal qual nosso tio Paquito sobre a estado do bem estar. É o futebol dos tempos broncos, que respondia pelos apelidos de “lucha y pelea”. Esse estilo aparentemente enterrado pelo tique-taca segue à espreita esperando o fracasso do mesmo, sob o patrocínio do macho ibérico. O pior é que esse Atlético tem algo desse fantasma. Muito mais refinado e pensado, mas com semelhanças. Por isso talvez, nem que seja por gratidão ao estilo que trouxe fama e notoriedade, na seleção, pelo menos, as possíveis mudanças devem ser graduais. Viajei?

Edu: Não viajou, não. O ‘estilo pegada’ do Atlético tem muito do jeitão tosco com que tipos como Mourinho e Scolari fizeram fama, mas é evidentemente muito mais sofisticado, porque é levado por jogadores que nunca abrem mão da técnica e do bom jogo, às vezes até de toque e passe, como Gabi e Koke (que lembram Danilo e Paulinho naquele Corinthians). O perigo é que técnicos que preferem a pegada à criatividade gerem confusão, porque é muito mais difícil fazer o tique-taca funcionar do que o jogo de pegada, essa é a verdade. Vi hoje técnicos por aqui, como Muricy Ramalho, encantados com o Atlético de Madrid. Claro, é conveniente porque vira um exemplo de dedicação e comprometimento que dão resultado, muito mais fácil de convencer jogadores que não tenham tanta técnica. E muito mais fácil também do que pedir criatividade.

Carles: Mas pode ser uma faca de dois legumes, como diria Vicente Mateus, porque eu acho que para conseguir tanto o resultado do tique-taca de Pep como a intensidade do Cholo dá muito trabalho. E dá mais trabalho ainda manter qualquer um dos dois esquemas durante uma temporada, que dirá durante quatro ou cinco. E isso, de uma forma ou de outra, tanto o Barça como La Roja conseguiram. Já veremos o quanto dura o trator colchonero.