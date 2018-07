Contra a mesmice, transgressão

Edu: O ambiente do futebol não tem sido muito generoso com palavras e ideias – e faz tempo. Por exemplo, essa história de os treinadores darem sempre as mesmas explicações para as derrotas, o árbitro, a bola parada, a falha individual, retratadas de forma mecanizada pela mídia e também pelos jogadores, nos empurra para uma rotina de falta de criatividade e de reflexão que dá pena. As mesmices são retroalimentadas e é raro, raríssimo, que apareça um jogador ou um técnico que tenha algo interessante a dizer, fora do script. Será que vamos chegar ao vilão de sempre? Também essa pobreza de espírito é culpa do futebol de mercado?

Carles: Nós podemos tentar ser um pouco originais, ao menos, não porque o vilão seja muito diferente do que você aponta, mas porque entrar na roda viva de apontar os mesmos erros sem propor soluções também não ajuda muito. Sempre tem alguma resposta alternativa, mas acho que o cara que se propõe a fugir à mesmice tem inteligência suficiente para saber que a transgressão e uma atividade de estrelato não são compatíveis. Ibrahimovic taxou Guardiola de filósofo, mas acho que não era em menção à sua capacidade pensadora. Poderíamos falar do Xavi, um jogador que, sem se meter em grandes problemas e dando declarações simples, consegue um pouco sair do roteiro estabelecido. Tem também o modelo Räikkönen, que rompe sempre com o estabelecido, a ponto afugentar os jornalistas menos corajosos. Isso me leva à seguinte questão, se realmente existe interesse em ouvir ou reproduzir verdades contundentes. Eu mesmo já presenciei alguma tentativa de o entrevistado fugir do nível baixo e padronizado e o entrevistador preferir retomar uma linha mais cômoda e sonolenta.

Edu: Pois é, chegamos ao ponto de dizer que o sujeito que fala algo original é um transgressor!!! Para você ver como a coisa está feia. Mas é certo que a tal retroalimentação da mediocridade é na maioria das vezes compactuada. O repórter diz o que o técnico quer que ele diga, por sua vez o jogador reproduz a ‘ideia’, com as mesmas palavras, contando com o fato de que as perguntas também não sejam tão exigentes. Os chefes de todas as pontas ficam satisfeitos e cada um cumpre sua rotina. Não consigo acreditar que alguém nesse meio, ou vários alguéns, não pare e pense ‘será que isso é bom para o futebol?’, ou no mínimo ‘será que isso faz bem para mim?’.

Carles: Obviamente que esse sujeito é um tipo transgressor. O cara que não sai de manhã para trabalhar ou procurar emprego, de segunda a sexta, não vai no shopping no fim de semana, o cara que pensa um pouco como mudar e faz algo para que isso realmente aconteça, o que não se resigna a um chefe incompetente – esses caras são um pouco transgressores. Existe uma grande quantidade de profissionais da nossa geração, tanto os altos salários como os que custam chegar ao final do mês, frustrados porque não descobriram a fórmula da realização pessoal. O pior de tudo é que entramos numa fase que nem isso. Nem frustração. Estamos vendo como vigora o copy and paste, a reprodução de material alheio, o tal compartilhamento sem nenhum tipo de reflexão e, pior, tudo isso passa a ser a normalidade. Depois de algumas gerações de potenciais transgressores frutrados, parece que entramos numa fase em que tanto o significado como a necessidade de transgredir parecem ilustres desconhecidos. Se não se arrisca na hora de encontrar um caminho alternativo para o trabalho, que dirá do jovem repórter em frente a uma câmera ou um microfone com a pressão única de preencher um espaço, insuficiente para acrescentar algo de novo, mas enorme para quem só leu “50 tons de Cinza”. Se quiser voltamos ao futebol…

Edu: Vou tentar interpretar essa sua legítima digressão como um desabafo pontual em um mau dia porque, se levar muito a sério, vou acabar cortando os pulsos. Quem mandou provocar né? Não, não acho que a humanidade esteja perdida e que não existam mais transgressores. Eles estão por aí e só precisam por a cabeça para fora. Não é o caso de Xavi, certamente, que de transgressor não tem nada, muito ao contrário. Não pode ser mais ordeiro do que é, inclusive jogando bola. E também não vamos vilanizar só a imprensa, porque o jovem repórter e o chefe preguiçoso fazem essas coisas porque em algum momento mostraram a eles que é isso o que o público quer, o que é uma grossa bobagem e, portanto, não justifica as incompetências. O que precisamos ressaltar, insisto, é a necessidade de uma ‘reflexão ativa’, é pensar, fazer e cobrar, sem concessões. Isso vale para o futebol como para qualquer segmento. Mas sinto que no futebol a coisa já fugiu ao controle de tal forma que a mediocridade virou uma cultura.

Carles: Provocou mesmo e esse é meu estado natural. De certo Xavi é um cara com uma vida mais do que conservadora, mas, na chance que tem, busca ser um pouquinho menos óbvio. No jogo, inclusive, me parece transgressor sim, porque não busca o reconhecimento da grande massa e sim fazer um trabalho honesto, quase operário e com absoluta produtividade. Um jogo marxista, exageraria. Seu comportamento, no entanto, não chega a ser meu modelo de revolucionário nem muito menos, mas fica difícil encontrar alguém nesse meio que combine consciência manifesta e êxito midiático. É mais do que óbvio que a patologia é social e que o futebol e o esporte são só capas visíveis. Talvez seja essa a questão, a extrema exposição evidencia muito mais no futebol o que também está acontecendo em tantos outros setores. Mas tem também o reverso da moeda, já que a altíssima visibilidade acaba coibindo os comportamentos menos conservadores. A mim pelo menos custa um bocado imaginar um ambiente crítico sendo transformado num produto (ops, olha aí o mercado!) tão atraente e tão vendável. Mas não perca toda a esperança, outra patologia, esta, típica dos transgressores.

Edu: Mesmo porque precisaremos de criatividade para voltar amanhã a falar de Dunga, Felipão e tantos outros.

Carles: Sinceramente, desconhecia que as palavras Dunga, Felipão e criatividade pudessem compartilhar uma mesma frase.