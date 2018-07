Contra a preguiça de pensar

Edu: Para a imprensa esportiva espanhola, neste momento, dá a impressão de a discussão sobre quem vai ganhar a Bola de Ouro ser mais relevante do que qualquer outra coisa na face da Terra.

Carles: Você se refere à imprensa ‘futbolera’, né? Porque para o resto a vida segue. Outra coisa não, mas a imprensa espanhola segue sendo um pouquinho mais poliesportiva que outras, ciclismo, motociclismo, basquete, tênis, handebol… e, convenhamos, esta rodada da Champions não tem a mínima importância, portanto…

Edu: Vamos excluir o fato de que alguém está pagando por tudo isso (o destaque ao prêmio da Bola de Ouro), algo tão corriqueiro nestes nossos dias e motivo de grande parte da imprensa mundial estar perdendo seus principais valores – credibilidade e leitores. Ainda assim, há gente que pode equilibrar as coisas, que tem interesses menos frugais. Assim como existe gente que quer saber de tudo, mesmo que seja tudo sobre futebol. É claro que a rodada da Champions interessa, por que não? Interessa também que Di Maria está de saco cheio de ser um jogador para ocasiões. E também interessa o fato de o Barça querer ‘tirar los muebles por la ventana’ para construir um novo estádio. Mas não, o negócio é bater na Bola de Ouro, um prêmio individual, burocrático.

Carles: A grande imprensa não perde leitores, foi ela mesmo que criou o leitor volátil que não lê, que passa pelas notícias. Tem informador hábil que usa isso contra e outros a favor da informação, pelos menos aquela que é essencial. Não é um caso perdido. Seguem aí os leitores que querem estar informados, querem esmiuçar as notícias, não para sair repetindo, mas como a base para a sua reflexão, seja sobre a privatização dos serviços essenciais ou sobre os candidatos à Bola de Ouro. Agora mesmo, nós estamos sendo lidos por gente que prefere outro tipo de abordagem. Esse tipo de leitor não se conforma só com as manchetes dos jornais de mercado porque sabe que são enganosos, tendenciosos. O senhor Rosell e outros conhecem bem essa distorção e não se importam de seguir com suas histórias, no mínimo, questionáveis. Sabe que a grande massa vai mesmo é procurar as notícias pouco conclusivas e, se possível, sensacionalistas em corpo 80 sobre as gargalhadas de Cristiano durante a entrevista de Marcelo. Culpa do leitor? Sabemos que não. É só melhorar a oferta informativa.

Edu: Rosell e tantos outros só agem assim porque a mídia age assim – e muitas vezes no automático, sem reflexão. E é claro que a grande imprensa perde leitores, só tem acontecido isso há ao menos duas décadas. O fato é que centenas ou milhares de repórteres, editores e produtores que todos os dias saem em busca de fatos esportivos trabalham num diapasão teórico que associa uma possível consciência crítica ao mercado, disso já sabemos. Se não há mercado para a notícia, a consciência crítica que se lixe. Mas esse tipo de atitude vai construindo seres que vivem num mundo à parte, tanto do lado de quem escreve quanto do lado do Rosell ou do Florentino. Tenho certeza de que o leitor, no fundo, não se engana com isso, embora aceite a regra do jogo e siga levando sua vida com sua própria consciência, ignorando a mídia em boa parte do tempo. Basta ver as muitas pesquisas que foram feitas pelas redações e desprezadas em seguida pelos chefes de plantão por não mostrarem os resultados que eles esperavam, porque o leitor tem a mania de pedir mais qualidade e menos fumaça.

Carles: Pode ser que o leitor não se deixe enganar, mas têm os que se acostumam mais facilmente à preguiça mental que outros. Repito, eles não são o problema, são a consequência de uma imprensa acostumada a uma rotina. A essa rotina de inconformismo diário dos jornalistas mas que voltam a fazer a mesma coisa no dia seguinte e a reclamar dos aspones e do capitalista que manda em todos eles e ao que pouco importa a qualidade da informação. Você sabe muito bem que, já faz tempo, os núcleos verdadeiramente informativos deixaram as páginas dos grandes jornais. Estes, como dizemos, “son pan para hoy y hambre para mañana”. Tem muita gente rompendo os esquemas e montando seu pequeno nicho informativo virtual, cansados realmente dessa indústria. O problema é que a grande massa leitora esteja disposta a querer sulcar debaixo dessa capa superficial, para procurar informação de verdade ou pelo menos contrastar a informação fácil. Aí, de duas uma, ou os fabricantes de factóides mudam ou desaparecem.

Edu: Aquilo que o leitor quer e precisa saber é o maior dos problemas, Carlão, e por isso ele mesmo se encarrega muitas vezes de buscar outras fontes. A imprensa se acostumou a fazer as coisas voltadas para ela mesma, debate com seus pares, dialoga com o próprio umbigo. É um problema patológico de autoafirmação. Nessa conversa de surdos egocêntricos, muitos leitores são influenciados, claro, às vezes sem se dar conta de que não é esse o debate deles, o que interessa de fato. Veja o episódio da pancadaria nas arquibancadas de Joinville. A mídia – grandes e pequenos – desfilou todos os adjetivos possíveis e imagináveis, discursos indignados e sanguíneos ocuparam os diversos espaços durante as últimas 48 horas, as redes sociais se transformaram em um purgatório, mas quem foi direto ao ponto? Quem levantou os mecanismos de impunidade, com análises e dados objetivos que municiassem os leitores com argumentos para que eles tirassem suas conclusões? A impressão que fica é de que tudo não passa de uma enquete, em que o leitor só tem a opção de concordar ou discordar. E é claro que ele vai concordar com os discursos indignados. Mas isso basta? E a reflexão? E os argumentos?

Carles: É justamente essa questão, a simplificação facilita a reprodução. Um assunto central e com poucas alternativas para não dificultar a produção em série. Os princípios do taylorismo aplicados também à opinião. Mais além de qualquer teoria conspiratória, Zé, é o lucro. E sem perder agilidade, mesmo que custe a reflexão. Como confiar em opiniões pessoais se muitas vezes é um grupo de jovens estagiários mal pagados que escreve o que um estrela informativa assina? O importante é não perder a vez e estar presente, mesmo que seja oferecendo um prato requentado. Lógico que não é responsabilidade do leitor, mas é ele quem tem que dar o basta. A começar, pensando duas vezes antes de repicar uma ideia só para fazer parte de coro, porque as redes transformaram a cada um de nós em informadores. Uma coisa é ter voz ativa, outra bem diferente, ser eco. E sem preguiça de pensar, provavelmente o mal do século.