Enquanto isso, no Santiago Bernabéu…

Carles: Vai começar o sufoco para o time do proletariado alemão.

Edu: Bom, vou assistir… Que horroroso esse Coentrão.

Carles: Nem o Zaragoza quis… só o patrício para prestigiar. Se o Marcelo tivesse tido alguém para aconselhá-lo, nem com Mourinho tinha perdido a posição.

Edu: Marcelo com uma perna só está a anos luz dele.

Carles: O poder de Mendes, o conquistador.

Edu: Perderam rapidinho o controle do jogo… O meio de campo então nem se fale.

Carles: Não é o que opinam Juan Carlos Rivero y Manolo Sanchis…

Edu: Narrando o jogo?

Carles: Torcendo, você quer dizer?

Edu: Carlão, o craque do time não é o Götze… Esse Marco Reus joga muito.

Carles: Tive a sensação que Mario tinha se “borrado”, você não?

Edu: Na mesma hora pensei nisso… até para não enfrentar o futuro time na final.

Carles: Pode ser. Mas o futuro time tem ainda o Barça amanhã.

Edu: Isso sim é otimismo.

Carles: O Lewandwski é o típico goleador, mas não é bobo com a bola no pé…

Edu: Um pouco indolente talvez. Deve ter ficado mascarado depois dos quatro que marcou.

Carles: É o perigo desse time de garotos e cheio de talento, propenso à máscara, não no jogo de hoje, mas a médio prazo.

Edu: Da gosto de ver, mas acho que não pode com o Bayern. Infelizmente.

Carles: O Hummels recuperou-se dos erros de Dortmund… Partidaço.

Edu: Achei que o Özil também deu uma pipocada… E Benzema deve estar se despedindo de Madrid.

Carles: Hummels reconheceu que foi o único que jogou mal em Dortmund.

Edu: Ele é um tremendo zagueiro. Naquele dia estava voltando de contusão.

Carles: É um baita jogador… mesmo atuando no meio-campo. O perfil físico faz dele um grande zagueiro, e dos modernos.

Edu: Que é isso Lewandowski? Como perde gols esse cara.

Carles: 1 a 0

Edu: Agora, aguenta… 2 a 0

Carles: É hora de a molecada se controlar.

Edu: Um prosaico contra-ataque poderia acabar com o jogo, mas eles não se levam a sério…

Carlos: Final de jogo… Se o time do Cholo tiver um pouco de autoconfiança, o “Special One” finaliza a temporada em branco.

Edu: A final da Copa, né ?

Carles: Isso

Edu: Só que esse time do Atlético não e nada confiável…

Carles: Mas depois do desastre de Dortmund, vai ter uma hecatombe em Chamartín.

Edu: No primeiro dia as manchetes vão falar de ‘épica’, ‘heroica’.. mas depois de amanhã começa a cair a ficha. O luso perdeu três Champions consecutivas. Duas em casa.

Carles: Exatamente.