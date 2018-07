Madrid contra um velho carrasco; Mou diante de seu sonho de consumo

Carles: No total, quatro times espanhóis nas semis dos principais torneios europeus: Valencia e Sevilla na Europa League, que se enfrentam entre si, e, na Champions, os vizinhos Real Madrid e Atlético, uma das possível finais em Lisboa, no dia 24 de maio. Isso garante pelo menos um espanhol finalista em Turim, no dia 14 de maio, com grandes chances de enfrentar a ‘signora’ da casa. Mas também podemos ter até três times espanhóis nas duas finais.

Edu: Apesar do jogo enfadonho dessa Juve, as chances de Bela Guttman e sua maldição não terem que ir a Turim são grandes, principalmente se tiver alguma faltinha na beira da área para um tal Andrea decidir.

Carles: Os anfitriões, italianos e portugueses, devidamente representados no sorteio pelas mãos inocentes, primeiro de Ciro Ferrara e depois Luis Figo. Menos inocente foi a expressão no rosto do português, como se estivesse pedindo desculpas ao clube do coração por ter tirado a bolinha com uma velha ameaça de nome Pep Guardiola. Como se o Bayern já não fosse bastante…

Edu: Por culpa do português, lamento não poder ver já na semifinal o reencontro de Mourinho com o Real Madrid. Isso sim seria divertido. Ficaríamos duas semanas admirando os jornais madrileños destilando rancores contra o português que virou a cidade e o clube de ponta-cabeça no tempo que passou lá. Não será a mesma coisa contra o Atlético, um time corporativo que provavelmente melhor representa hoje o estilo que é sonho de consumo do próprio Mou, algo que ele não conseguiu ainda recriar no Chelsea, hesitante em privilegiar os craques do meio de campo ou suas próprias convicções defensivistas.

Carles: E talvez você fique sem ver esse reencontro também na final. É bem possível que um dos dois fique pelo caminho. Armado só da lógica, eu diria que os dois caem. Seus adversários, Bayern e Atlético, são os favoritos, não tenho dúvidas. Lógica fora, eles vão ter que enfrentar, respectivamente, o peso da camisa e da instituição de Chamartín e, pior para o Cholo, a conjunção entre essa espécie de estrela ou especialização de Mou nesse tipo de embates e o que poderíamos chamar de fortuna do Chelsea. Uma fortuna que funciona muito bem até as finais, senão que o digam Corinthians ou o próprio Atleti.

Edu: Fazer prognósticos num jogo desses hoje pode significar passar vergonha amanhã, mas não quero nem saber: o Chelsea não passa. Não tem estrutura, inclusive física, para suportar os alucinados rapazes de Simeone e sequer a ajuda dos decibéis de Stamford Bridge no jogo de volta será suficiente. Imediatamente depois do sorteio, vários jogadores do Calderón se lembraram justamente desse último confronto entre os dois times, o massacre da Supercopa da Europa de 2012, em Mônaco, 4 a 1, com um recital de Falcao Garcia e praticamente a mesma base do time atual em campo – entre eles Koke, Gabi, Miranda, Arda, Juanfran, Felipe Luis – assim como o Chelsea, que em relação à aquele elenco foi reforçado apenas por Willian e Samuel Eto’o, além do reserva Schürrle. E como orçamento não entra em campo…

Carles: Mesmo depois de quase dois anos e a natural evolução dos dois times, o tempo jogou a favor dos colchoneros que hoje são um time mais coeso, que se permite a entrada e a saída de jogadores sem quase alteração do rendimento. Está certo que Mourinho também deu a cara dele ao Chelsea. Uma cara que eu não gosto, mas que, reconheço, sabe competir.

Edu: Os ingleses, que já tinham um problema, hoje ganharam outro. Existe ainda uma séria dúvida quanto à presença de Eden Hazard no primeiro confronto, daqui a dez dias. A contusão muscular que o tirou da partida contra o PSG ainda no primeiro tempo não parece tão simples assim e o belga já está fora dos próximos dois jogos da Premier League. Para complicar, outro belga, a Muralha de Manzanares, Courtois, recebeu aval da Uefa e poderá jogar mesmo tendo ainda seu passe vinculado ao Chelsea. Não sei qual das duas dores de cabeça é pior para Mourinho.

Carles: A Uefa liberou, mas o risco é de o Atlético desclassificar o Chelsea com Courtois em campo e depois o clube inglês decidir interpor algum recurso baseado na cláusula do contrato de cessão entre os clubes, que realmente existe. É pouco provável, mas nunca se sabe. Supõe ter que tomar uma decisão antes dos jogos, imaginando a pior reação de Abramovich e implicando um sempre rancoroso Mou, principalmente se estiver ardido depois de uma eliminação diante de um clube espanhol. Andou se falando em que a tal cláusula estabelece uma multa, ou seja, uma quantia em dinheiro que o Atlético poderia pagar aos clube inglês para permitir a escalação do belga, mas é pouco provável que se trate de uma pechincha.

Edu: E a escaramuça entre Baviera e Madrid? Essa, sim, tem jeito de nitroglicerina pura, ainda mais depois de Pep Guardiola comentar o resultado do sorteio com um certo desdém: ‘Fico feliz porque os conheço bem’.

Carles: Sua tradicional cutucadinha…

Edu: O Bayern vai decidir na Allianz Arena, o que, convenhamos, é uma senhora vantagem, além de transformar o jogo de ida, no Bernabéu, em um inevitável tudo-ou-nada para a rapaziada de Ancelotti. Pela reação do eminente Emilio Butragueño quando o adversário foi anunciado ficou evidente que era tudo o que o Real Madrid não queria. As visitas da trupe de Florentino a Munique nos últimos anos foram recorrentes desastres. Seria bem diferente pegar os alemães na final de Lisboa, com estádio dividido e sem o medo cênico, que no caso das relações do Madrid com o ambiente da Allianz estão mais para ‘pavor cênico’.

Carles: Totalmente de acordo, o Madrid teria mais chance contra o Bayern na final, mas em teoria o Real Madrid chega a esta semifinal bem mais forte do que no ano passado contra o Dortmund, apesar da “pequena” lesão de Cristiano (algo não me cheira bem no reino de Joseph) e a lembrança daquela disputa de pênaltis entre madridistas e muniquenses em 2012, com Ramos mandando a bola aos céus.

Edu: Todo mundo já sabe como joga o time de Guardiola, mesmo que ele tenha as opções de Muller como falso 9 , Mandžukić como centroavante autêntico, Götze no meio mais recuado, dois volantes comandando a troca de passes, Lahn na lateral ou no meio, entre outras tantas. O problema nesse jogo não será como o Bayern vai jogar e sim como Ancelotti vai montar o seu time. Aí entra o fiel da balança: como estará a saúde Cristiano Ronaldo? Fora da decisão da Copa do Rei na semana que vem, no mínimo, se der tempo, o português estará recuperado clinicamente mas sem ter o seu reconhecido poder físico. Sem Cristiano em forma, fica difícil acreditar no poder de fogo do Real Madrid.

Carles: De volta à minha versão conspiratória, em que os Valcke e os Blatter não suportam mais o risco de não ter as suas principais atrações na tão sonhada Copa, no país do futebol, fico imaginando os whatsapps e SMS voando através do planeta futebol, tentando convencer as estrelas a minimizar riscos.

Edu: Uma das lesões que pode condicionar essa eliminatória é a de Thiago Alcântara que também não estará totalmente recuperado, mas Schweinsteiger e Toni Kroos estarão por ali para manter o padrão Guardiola. Não vejo as coisas muito claras no reino de Chamartín.

Carles: Definitivamente Kroos não é o cérebro dos sonhos de Guardiola mas, na falta de melhor opção, ele oferece a disciplina, a aplicação e ocupa os espaços que o catalão crê imprescindíveis. Dependendo do desempenho de Toni nestas finais e das atuações dele na Copa, ele parece ter destino certo, a Inglaterra, porque, sem dúvida, a ideia dos bávaros é conseguir uma boa grana por um jogador jovem e já com um currículo tão amplo. Por isso mesmo, Thiago faz falta. É ele que imprime o ritmo ao meio ‘guardioliano’, mesmo que às vezes com algo de risco. O maior problema continua sendo o miolo da zaga, aliás uma especialidade da casa. Já veremos se a BBC merengue volta a ser tão temível com antes da crise das duas últimas semanas. A gente nunca sabe, na montanha russa do esporte bretão.