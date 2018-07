Muitos pesos, muitas medidas

Carles: Zé, por favor, diga que eu tive um pesadelo com velhos fantasmas, que essa história de um clube com prestígio zero na federação como a Lusa ser rebaixado no tapetão em favor de um clube com prestígio, foi uma espécie de alucinação. Que história nebulosa é essa?

Edu: Só se todos estivermos alucinados e bebemos da mesma fonte dos senhores membros do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A Lusa foi rebaixada, sim, ninguém tinha dúvida disso e, se não fosse em favor do Fluminense, seria de outro que continuaria na Série A apesar de ter demonstrado sua incapacidade só jogando bola. Houve um erro de fato, é verdade. A Portuguesa foi uma presa fácil de advogados incompetentes e dirigentes omissos e amadores. Colocou em campo numa partida que já não valia nada um jogador que não tinha condição legal de atuar. O problema maior, porém, todos sabemos que não é esse. A aberração é o padrão de atuação contra um time sem prestígio, aliás, com vasto histórico de injustiças dentro e fora de campo, e a benevolência com que muitos grandes são tratados.

Carles: Imaginei que o erro de fato tinha ocorrido, mas também senti o mau cheiro de toda essa operação, a solução de retirar os quatro pontos no tapetão, uma vez terminada a competição e sem tempo da Lusa recuperar no campo os pontos perdidos fora dele. Parece tudo muito conveniente e com a inevitável resignação do clube com menos amigos no poder. Provavelmente, a Lusa roubou umas quantas galinhas, mas a pena capital soa um tanto arbitrária. E por que quatro pontos? Era justo o que necessitavam para que caísse um e não o outro?

Edu: Com dois pontos já bastava, mas o regulamento prevê perda de três pontos nesses casos, mais os pontos conquistados no jogo em questão, que terminou empatado. Bom, estamos falando da célebre ‘pena fria da lei’. Obviamente que houve um erro gravíssimo, não há como contestar a bobagem federal patrocinada pela direção do clube. Acontece que o futebol costuma fazer ressonância a outras áreas da vida pública, onde crimes de corrupção, por exemplo, têm vários pesos e várias medidas dependendo do tamanho do prestigio social do sujeito que comete a falcatrua e principalmente de seu poder de convencimento, se é que você me entende. Na real, a sociedade brasileira, em muitas de suas instâncias formais forjadas por décadas de desvio moral, ainda trata uns de um jeito e outros de outro jeito. Tem um sistema exposto a lobbies políticos capaz de punir por exigência de certos grupos, mas fecha os olhos para questões muito mais graves que são jogadas para debaixo do tapete – como, aliás, está acontecendo hoje em dia no cenário político, todo mundo está vendo essa barbaridade.

Carles: Não é questão de ser paladinos da impunidade, mas perguntar sinceramente se a coisa tivesse sido ao contrário, estaria acontecendo o mesmo com o Flu? Certamente a repercussão não seria a mesma e tudo demoraria mais ou não se esqueceria, como imagino vai acontecer agora, por mais declarações públicas ou recursos judiciais que os advogados da Portuguesa possam impor.

Edu: Se algumas esferas muito mais amplas cometem esses absurdos com objetivos políticos, os tribunais mequetrefes do futebol, com largo histórico de insensatez, julgam-se no mesmo direito. E, óbvio, sempre ficará no ar a pergunta: o Fluminense (ou o Flamengo, o Grêmio, o Corinthians, o São Paulo) receberia o mesmo tratamento se a situação fosse inversa? Definitivamente, até um pote de picles sabe a resposta.

Carles: Por muitos erros que os dirigentes da Portuguesa tenham cometido, aliás, uma autopenalização suficiente, nada justifica esse trato desigual, aliás, por aqui a coisa não anda muito diferente, com as últimas acusações da Comissão Europeia ao futebol espanhol.

Edu: Não tenha dúvida, em que o clamor popular de indignação, muito mais autêntico nas redes sociais e mesmo nas ruas do que na mídia. Ainda mais nesta situação, em que a Portuguesa, sempre tratada como ‘pobre Portuguesa’ ou simplesmente ‘Lusinha’, foi desarmada pelo descuido imperdoável que cometeu. Se sem argumentos já fabricam tapetões, imagine com essa iguaria nas mãos. É impossível não traçar paralelos com essas investigações contra os grandes por aí né, via Bruxelas, das quais ainda vamos falar muito por aqui. Sem contar novas denúncias na Itália. Para você ver como continuam convivendo o futebol jogado e o futebol armado.

Carles: Aqui vai sobrar para muita gente além dos grandes, inclusive clubes menores vinculados a poderes regionais. É como a minha avó costumava dizer “mal de muchos, consuelo de tontos”.