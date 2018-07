O outro lado da Bola de Ouro

Edu: Não tenho ideia de como medir um prêmio desses para o futebol jogado em campo, mas deve ser importante se for proporcional ao espaço que a mídia mundial dedica a cada ano à Bola de Ouro, antes, durante e depois do anúncio do nome de Cristiano Ronaldo. Aliás, um vencedor mais do que óbvio, caçapa cantada.

Carles: Parece inclusive que depois das declarações infelizes de Blatter que davam a sensação de favorecer Messi, criou-se um certo compromisso de reparar a situação com Cristiano. Merecedor? Lógico, mas parece que a Fifa tem a capacidade de ir deixando descontentes lá por onde passa, desta vez foi Ribéry que saiu dizendo cobras e lagartos sobre a premiação e a mudança de regras em meio ao processo de votação.

Edu: Mexer na regra com o bonde andando foi a sacanagem do ano da Fifa, merecia também um prêmio de consolação. Mas Franck Ribery, que teve a candidatura inflada pelos alemães e pela chauvinista imprensa francesa, deveria mesmo é se dar por muitíssimo satisfeito só de estar ali, ao lado dos dois. Numa análise mais rigorosa, Arjen Robben e Schweinsteiger fizeram tanto quanto ele pelo Bayern ou quem sabe mais um pouco.

Carles: Bom, mas se já teve Cannavaro e Kahn, o goleiro quiçá quando ele menos merecia… E o prêmio por toda uma carreira para o Pelé com direito aos primeiros prantos da noite? Como reagiu o torcedor brasileiro a essa reparação histórica?

Edu: O torcedor não sei dizer ainda, mas a mídia foi até discreta perto do destaque dado ao português e principalmente à Fernanda Lima e ao terno de Leo Messi. Por isso, digo que o mais interessante desse prêmio a gente não vê, porque esportivamente é bom só para quem ganha e pouco mais. Mais interessante é ter acesso à lista de votação geral, que encontrei no portal do ‘Mundo Deportivo’. Essa sim dá um bom panorama do que o mundo do futebol está pensando. Ali você fica sabendo, por exemplo, que jogadores como Neymar, Özil e Pirlo foram bastante lembrados em países que não são nada no mundo do futebol, africanos e asiáticos na maioria, que fazem uma escolha mais descontaminada. Entre técnicos de seleções, capitães e mídia – os três grupos votantes -, Neymar foi votado 65 vezes, o que para ele significa muito como recém-chegado à Europa. Ou ao menos deveria significar.

Carles: Também poderíamos argumentar que nessas praças descontaminadas, a cobertura dos torneios é muito mais via YouTube. Isso sem dúvida não tira o mérito de Neymar, prejudicado como o resto de jogadores sem o lobby informativo com que contam os três vencedores. Quanto ao terno do Messi, o pessoal de apoio ao argentino já descobriu que é um veio, e quanto mais falarmos no tema, maior inventividade dos figurinistas na próxima edição. Aliás, falando na próxima Bola de Ouro, provavelmente se decide aí, em Terra Brasilis e durante a Copa. Ou muito me engano ou já partem como favoritos Messi e Neymar, pelas enormes chances das suas seleções, claro. Aliás, o argentino votou no brasileiro já este ano, além de Xavi e Iniesta, enquanto o grande ganhador preferiu Falcao, Bale e Özil.

Edu: A Copa será decisiva, claro, porque é o que todo mundo vai assistir, não importa a localização geográfica. Tanto é que Neymar só deve ter sido lembrado por tanta gente por conta de sua participação na Confederações e não por seu curto período no Barça, muito menos pelo primeiro semestre no Santos. Os dois saem na frente? Pode ser. Mas como a votação é horizontal e o peso do voto do Del Bosque e do técnico de Ilhas Mauricio é o mesmo, essa relação de favoritos cresce bem, para uns cinco ou seis nomes talvez. Mas dá para arriscar que há muito mais chance para o craque que for campeão no Brasil, salvo alguma aberração.

Carles: Só que a importância dos grandes eventos, muitas vezes, nem é a visibilidade direta do próprio evento e sim o efeito expansivo, o diz-que-diz no qual gente como Del Bosque, queiram ou não, acaba sendo formador de opinião e influenciando a votação mais marginal. Portanto, se não têm maior peso específico, acabam tendo maior peso de fato. Se Cannavaro levou em ano de Copa, como não vai levar o Messi ou o Neymar que além de um provável merecimento em campo, vai multiplicar o apelo emocional, com a conquista do hexacampeonato em pleno Maracanã. Menos provável, mas não deixaria de ser uma chance de a Fifa corrigir outra injustiça mais, seria um bicampeonato de La Roja que finalmente garantisse a coroa a Iniesta, por exemplo.

Edu: Fico sempre com a impressão de que jogadores assim como Iniesta precisam jogar o fino, muito acima dos outros que fazem os gols, para um dia conseguirem ganhar. Como ele, tipos como Xavi, Oscar, Özil, Yaya Touré só receberão uma Bola de Ouro sem jogarem 120%, se seus clubes ganharem a Champions e seus países forem no mínimo semifinalistas numa Copa. Aí talvez venha algum reconhecimento. Por isso que aquele prêmio ao Cannavaro entra no quesito aberração de que falei acima – claro que foi um completo disparate.

Carles: Vai me perdoar Zé, mas tudo isso ainda é pouco para alguns. E se não é assim, diga lá se em 2010-2011 Iniesta não jogou 120%, não ganhou a Champions, o título de liga e só foi semifinalista da Copa, como foi finalista e campeão. Quer mais ainda, marcou o gol que deu o título a sua seleção. Para a Fifa pelo menos, não foi o bastante. Tem explicação, claro que tem, mas aí a gente ia começar a remoer a história dos lobbies, que vai longe e eu estou começando a ficar com sono.

Edu: Pois é, nem assim foi escolhido, apesar de ter ficado entre os três. Para você ver como é complicado. Talvez seja culpa do YouTube, segundo sua tese.