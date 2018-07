O primo pobre vai ao paraíso

Carles: Quarta final da história da Champions entre compatriotas, segunda entre espanhóis, primeira entre vizinhos. Com méritos não?

Edu: Por acaso é que não foi. E com dois atropelamentos contra os técnicos mais cultuados dos últimos anos. Teremos uma pré-Copa fervida em Madrid.

Carles: O Cholo só precisava da sagração porque de fato já vinha sendo o mais badalado. Pois é, antes de Lisboa, vem por aí muito chumbo ainda para os dois que disputam palmo a palmo a Liga e com o Barça correndo não tão por fora. Não vai ser fácil, dia 18 tem Barça-Atleti, que poderia ser a decisão do campeonato nacional e no dia 24, a final continental.

Edu: Acompanhamos aqui, jogo a jogo, a trajetória de Cholo Simeone e nem temos muito a acrescentar ao que todo mundo está vendo só agora. Não estamos falando de um time só brigador nem de jogadores que são obedientes e dedicados, mas de um conjunto de virtudes que o argentino soube administrar com minuciosa eficiência. É uma equipe de operários, sim, mas que antes de tudo praticam um jogo socialista, com empenho, conjunto e resultados. Todos trabalham muito, de sol a sol, inclusive a comissão técnica. Cholo termina o jogo exausto. Suspeito de que veremos por algum tempo uma mudança de parâmetros nas equipes dedicadas, que antes eram vistas com muitas reservas. Até porque não existe neste Atlético nenhum cabeça de bagre. É gente que se dedica e tem talento para fazer a máquina funcionar.

Carles: Duas coisas para mim resumem o mérito do trabalho de Cholo e comissão. Não só levou o time a duas decisões na temporada, como mudou o clube, o Atlético é outro, mantendo plantel e acrescentando reforços, não estelares mas muitos bons complementos, e que lhe permitem pequenos giros estratégicos durante a competição ou durante os jogos. E a outra é que, para provar que o jogo de conjunto não desvaloriza as individualidades, muitos dos seus jogadores, tanto titulares, como os “quase”: Courtois, Juanfran, Miranda, Filipe Luis, Gabi, Raúl García, Tiago, Adrián, Diego Costa viraram uma dor de cabeça para os seus selecionadores nacionais que já pretendiam ter as listas fechadas para a Copa.

Edu: Bom, no que toca ao lado de cá, nem preciso insistir quanto a Filipe e Miranda… Aliás, outra monstruosa partida de Filipe Luis hoje. Maxwell é um sujeito simpático, esforçado, mas me desculpe. Se Filipe não estiver na Copa entra para a galeria das grandes injustiças da Seleção Brasileira. E prefiro apagar da memória que Diego Costa nasceu em Sergipe. Mas precisamos voltar ao tema da autoconfiança. No jogo de hoje, o Atlético parecia se movimentar no quintal de casa, fez um convescote familiar em Stamford Bridge e reduziu a pó as armadilhas do ‘The Special One’, que ultimamente anda mais para ‘Mr. Almost’. Tudo com uma desenvoltura que lembra os grandes times de todos os tempos.

Carles: Uma tremenda injustiça com o lateral esquerdo mais em forma da atualidade, com alguma vantagem sobre Alaba. Talvez Mourinho estivesse mais preocupado em desmoralizar a ideologia progressista do tique-taca, conservador que é. Ontem, na entrevista coletiva, apostilava que time que não sabe defender não pode nem pensar em atacar. No mínimo, discutível. Existe uma nítida diferença entre defender povoando o meio de campo com jogadores que permitem construir como Koke, Tiago, Gabi, Turan, Adrian e escalar dois defensores no meio de campo como fez hoje o treinador dos blues, mesmo reconhecendo que David Luis é melhor volante que muitos volantes. E até entendo a preocupação de Mourinho em neutralizar o tanden que forma justamente Filipe ora com Arda, ora com Koke, pelo setor esquerdo do Atleti.

Edu: É o caso de perguntar a ‘Mr. Almost’ o que fazer com um time que nem defende nem ataca. Sim, porque jogar em casa com cinco zagueiros, sendo dois laterais direitos é de fato uma experiência revolucionária e desastrosa – provavelmente única na carreira do português. Aliás, depois de crucificar Juan Mata, ele fez um favor a Felipão. Rifou Oscar de suas escalações e agora dará um descanso forçado aos outros três selecionáveis. Já não se pode dizer o mesmo do Marquês, que verá seus jogadores em ritmo alucinante até o fim de maio. Inclusive os do Barça.

Carles: Até pensei mal pela ausência de mais um dos integrantes da família Scolari, mas com o ‘Almost’ tudo é possível, inclusive começar a explicação do jogo aos jornalistas justamente pelo jogador adversário que pertence ao Chelsea e que o clube não vetou para a eliminatória. Segundo ele, a defesa de Courtois que antecedeu a jogada do pênalti da virada, foi a responsável pela derrota num jogo que, até então, estava bastante igualado. Será que isso em “egocentrês” significa “eu me enganei” ao deixar o belga jogar?

Edu: Conhecendo o Portuga como você conhece, surpreende? Ele tem uma queda doentia para desculpas patéticas. O fato é que tomou una paliza a la madrileña e não pode nem se queixar porque, jogando desse jeito, foi até longe demais. Em suma, muita coisa pode acontecer até Lisboa, mas fiquei com a sensação de que o primo pobre de Madrid está pós-graduado, embora tudo possa acontecer em três semanas.

Carles: Contam os que estiveram em Paris já faz 14 anos para a outra final entre espanhóis, que o Real Madrid começou a ganhar do Valencia nas tendas que cada clube costuma montar na parte externa ao estádio para as finais e nas que soa música estrondosa, servem-se bebidas e comidas típicas, repartem pins, flâmulas, autógrafos, etc. Diante da ostentação do clube do então presidente falastrão Lorenzo Sanz, o Valencia teria se sentido o primo pobre, já entrou em campo complexado e acabou tomando de 3. Esperemos que a história não se repita. Aliás, é pouco provável, como você bem disse, o que não falta no bando ‘colchonero’ é confiança em si mesmos. No campo, tem tudo para ser uma disputa igualada.

Edu: Será o ‘pai de todos os derbis’.