Clubes-empresa e clubes-padaria

Edu: Dizia ontem que a massa torcedora se compõe de centenas de milhares. Que não pode ser manipulada, coisa que nem os grandes líderes fascistas da história com milhares de armas e exércitos conseguiram isso por tanto tempo.

Carles: Você propunha uma situação hipotético com uma maioria consciente e em que o futebol não existisse, argumento frequente entre uma esquerda pré-histórica. Não é bem assim, claro que o futebol não é incompatível com a consciência social. Ao contrário, o futebol é uma autêntica forma de manifestação popular, a mais atraente, talvez. Por isso é tão sensível a virar um instrumento de manipulação. Uma hipotética versão de futebol, menos dependente dos patrocinadores, seria sem dúvida, mais livre e menos frágil. Óbvio que tudo passa despercebido. Que quanto mais comercialização, mais glamour, maior fascinação e consumo. Efeitos especiais, supercraques à venda, comprados a peso de ouro, donos de superpoderes e preocupados com as questões sociais e com os menos favorecidos, a última moda… não tem quem resista! Isso não tem nada a ver com o futebol, como expressão artística, mas com o ele é utilizado. A grande massa não reclama quando a TV aberta deixa de transmitir um jogo de alta categoria os sábados à noite, rompendo a tradição de anos de um passatempo barato e popular e familiar, para passar a engolir a transmissão da partida menos atraente da jornada, na segunda-feira. Parece gozação, mas é assim. Nesse processo de distanciamento, em que é cada vez mais difícil intervir ou opinar num esporte que nasceu nas ruas do nosso bairro, a última fase é aceitar que o clube da cidade vire saco de pancadas de um grande clube gerido por um grupo financeiro globalizado. E ainda gosta, porque diria o sociólogo, a arte de apanhar faz parte desse jogo. A população espanhola está reclamando nas ruas, quase uma centena de manifestações invadem as ruas cada semana, para logicamente reclamar de coisas vitais, direitos sociais essenciais, que também estão sendo roubados. Não dá para sair para reclamar de que o jogo popular está se elitizando, né? Se bem que está tudo no mesmo pacote, que inclui a privatização da saúde, da educação, a precariedade do trabalho… porque atrás de tudo isso, estão os mesmos interesses e os mesmos interessados, aqui e aí.

Edu: Claro que dá pra reclamar que a frequência ao estádio está se elitizando e cada vez mais gente faz isso – até a imprensa, que ela mesmo é elitizada, ou sonha ser. E o palpite não foi suprimido, nem o jogo de rua. É um mito dos tempos modernos. Não quer dizer que o jogo popular esteja deixando de existir como tal – como popular -, porque por mais que a elite faça não vai conseguir. Por mais que os políticos tradicionais tentem, não vão conseguir. Seria muito pedir para deixarem o futebol em paz, porque não deixam o que dá lucro em paz. Mas o jeito é resistir fazendo o futebol seguir como segue há um século e meio, sobrevivendo a tantas aberrações do mundo predador, com seus capachos capitalistas. Vamos pegar o exemplo de um decano do futebol. A Ponte Preta tem 113 anos e não é nenhum primor financeiramente. Se fosse um banco já estaria falida há tempos, se fosse loja já teria fechado. Só resistiu por causa força popular que tem em seu nicho, Campinas.

Carles: Os políticos não são o maior perigo, eles só abrem as portas ou não. E quanto mais chatos estiverem lembrando dessas coisas, sobre a distorção das vocações populares, mais eles vão pensar duas vezes antes de facilitar as coisas para os tubarões. Os clubes são patrimônio social, aí vem um sujeito e diz que o melhor negócio é virar S/A, como gesto de grande modernidade, o quando o clube quebra, volta a ser objeto de interesse público e tem que ser socorrido pelo dinheiro público. Como os bancos ou como, por exemplo, aconteceu com o Racing de Avellaneda na Argentina, há alguns anos. Imagine só o tamanho da crise social se um clube com milhares de fanáticos seguidores, desaparece. Aqui aconteceu com o Oviedo, com o Salamanca e outros clubes. Um bando de empresários deixaram os clubes ir para o buraco e depois fingiram que faziam o milagre de ressuscitá-los, quando na verdade estavam formando outro clube. Bom, montando uma empresa privada e usurpando o nome, um nome com muita história e tradição e que a maioria de torcedores, naturalmente, passaram a apoiar sem questionar. Como se fossem aquela mesma velha paixão, quando na verdade é um espécime biônico.

Edu: Bom, há muitos exemplos do outro lado também. A Ponte, pelo que sei, nunca foi uma S/A. A maioria dos times daqui, do México e de outros países vizinhos não são S/A. E aí na Espanha mesmo vocês têm o exemplo do Zaragoza, que depois de se transformar em S/A, que aí se chama SAD (Soceidad Anónima Deportiva), só se salvou porque os torcedores se cotizaram e levantaram a grana para uma temporada inteira, livrando o time do rebaixamento e da bancarrota. Insisto: ninguém vai ser louco de dizer que os abutres não existem, porque eles estão em todas as áreas do conhecimento de onde se pode tirar algum, mas dá perfeitamente para tomar conta do galinheiro com alguns antídotos. Como na sociedade e na vida política, não é garantia de nada, mas é possível seguir adiante, até com algumas conquistas. Dá até para fazer um paralelo até com a situação do Brasil de 10 ou 15 anos atrás…

Carles: Invejo seu otimismo que imagino também se explica porque vivem a sensação de caminhar justo na direção contrária à nossa. Vocês aparentemente caminham para – ou tentam ao menos – um modelo social mais justo, enquanto nós estamos saindo dele – ou, pelo menos, estivemos perto. Uma sociedade mais justa é a melhor das situações para os cidadãos, mas costuma ter especial atração para os especuladores e tubarões financeiros. Costuma ser assim mesmo, por isso o pêndulo funciona como funciona, porque quando se usam os antídotos aos que você se refere, os ratos buscam refúgio e correm rapidamente para o outro lado. Mudar tudo isso é utopia, sei disso, mas não custa, manter-se vigilante, o que não significa deixar de desfrutar do futebol. Eu, pelo menos, tento. Sou capaz de sentir a emoção de um título, de um gol, de uma celebração coletiva e saber o que está acontecendo nos porões. Acho tão desconectada a posição do sujeito de crê cegamente na justiça de tudo o que acontece no terreno de jogo e no seu entorno, como a de quem se recusa a entender a capacidade popular e de mobilização desse esporte.

Edu: Não é otimismo não, mas um dia pode vir a ser, o que já serve de estímulo. A justiça social nesses moldes que você definiu ainda é uma quimera também por aqui, mas já aprendemos que dá para ir caminhando com firmeza, que existem trilhas e passagens, algo que algum tempo atrás era impossível de visualizar neste país. Pessoalmente, continuo vendo o futebol como um dos instrumentos que possibilitam essa caminhada.

Carles: Este ano o Atlético de Madrid resolveu romper um pouco a dinâmica. Não chega a ser um claro exemplo de resistência popular às elites, nem de longe. Mas conseguiu transmitir certo entusiasmo, porque existe o trabalho de profissionais sérios por trás dos resultados. E com muito menos investimento que os seus rivais. O certo é que pelo visto e graças à pressão popular, os donos, os Enriques Cerezo e os Miguelangeles Gil da vida decidiram (ou se viram obrigados) a não rasparem os cofres do clube, como costumam fazer no final de cada temporada, como se fosse uma padaria na hora de fechar. E uma coisa leva a outra, acabaram liderando um projeto exemplar. Enquanto dure.