Paulinho, condenado a se reinventar nos Spurs

Edu: Paulinho e Roberto Soldado só agora estão vendo a roubada em que se meteram. Era difícil de adivinhar, é verdade, mas desde o início essa proposta de construir um time inteiro praticamente do nada parecia uma aventura. E, mesmo assim, havia alguns maus sinais. Daniel Levy, o dono dos Spurs, está ficando especialista em castelos de cartas.

Carles: E o bom do André Villas-Boas, destituído como suposto culpado do fracasso esportivo, alega que teria pedido David Villa, Hulk e João Moutinho e Levy trouxe para ele Erik Lamela, Christian Eriksen, Nacer Chadli e Vlad Chiriches. Que mais ele queria? Pediu 3 e deram 4. E nada baratinho. Os nomes ou a adequação, são só detalhes. Muito estranho tudo isso, gastar praticamente todo o prêmio da loteria Florentino e construir um time insosso, com uma superpopulação no meio de campo, mas incapaz de fazer jogo. E sem esquecer que Villa foi para o Atlético por 5 milhões e Soldado custou 30. Muito estranho.

Edu: Está na cara que é mais um desses clubes que se pautam por modelos de mercado e afundam na gestão meramente esportiva. Levy é um bem sucedido homem de negócios e quando contratou Villas-Boas pensava na modernização esportiva de um clube que tem tudo para ser muito grande, a começar pelos dois pilares centrais – tradição e torcida. Não sei se o português pediu uma coisa e recebeu outra, acho até que não. Só Lamela e Soldado custaram juntos 60 milhões de euros e outros 70 milhões foram gastos com o resto. É muita grana para que o técnico venha dizer depois que não gostou. Por outro lado, seria cruel e injusto culpar Villas-Boas pelo fracasso, mas ele é cúmplice direto desse projeto vazio. E tem todo jeito de ser um técnico com muito conhecimento mas que não consegue executar, ótimo nos preceitos teóricos e fraquinho no manejo das ferramentas.

Carles: Cabe a possibilidade, que já apontamos têm uns meses aqui mesmo, de que faltou coragem para que Villas-Boas peitasse a direção do clube e impusesse o seu projeto. E é só observar a disposição do time para concluir que ele também tem dificuldades óbvias em impor um projeto dentro de campo ou até mesmo tirar o máximo partido das peças. Sempre ficará a dúvida de se com Bale, os resultados seriam outros. Desconfio que mais cedo ou mais tarde, nem o galês resolveria os problemas dos Spurs, nem ele estaria contente pelo clube ter impedido sua saída. O que fica claro é que um time não cresce por contratar uns quantos jogadores caros.

Edu: Foi uma conjunção infeliz de contratações ruins com inadequação tática. Confiaram muito no dinamarquês Christian Eriksen e em Eric Lamela como produtores de jogo, e eles não são. Eriksen é ainda muito garoto para ter um perfil de meio-campista que dita ritmo e o argentino nunca se firmou mesmo na Roma, onde vivia revezando pelos lados do campo até mesmo com o nosso velho conhecido Rodrigo Taddei, veja você. E é cruel ver Paulinho sem saber se é volante ou meia de chegada. Muitas vezes, ele ficou preso atrás sem poder fazer o que mais sabe e, em outras ocasiões, vi o português desesperado mandado que ele encostasse nos atacantes. E com tanto dinheiro atirado pela janela se esqueceram de reforçar a defesa, que tem laterais fraquíssimos no um-contra-um e centrais lentos. Talvez essa questão tática exponha o maior problema dos gastos exorbitantes e sem critério.

Carles: Aliás, uma crise de identidade, essa do Paulinho, que foi ideal no Corinthians e mesmo na Seleção, com o meio de campo de posições fixas e definidas, cheio de especialistas. Paulinho, além de reforçar as funções defensivas e ofensivas, dá mobilidade ao setor. Parece que num time que vive sua própria crise de identidade, como o Tottenham, essa bipolaridade não ajuda muito. Ou talvez não esteja sendo bem explorada.

Edu: Vi ao menos oito ou dez jogos do Spurs desde que Paulinho chegou e a falta de definição tática para ele parece crucial na questão do rendimento. Paulinho, como você sabe, é de uma dedicação doentia ao sistema tático, extremamente disciplinado no padrão de jogo, mas tem uma visão clara do que pode fazer para desestruturar o adversário como um jogador de grande capacidade física, que faz a surpresa dentro da área. Só que, nos Spurs, foi obrigado a fazer três ou quatro funções ao mesmo tempo e tentou se adaptar às variadas rotações de um time que é veloz com Townsend e o islandês Sigurdsson, mas é mais cadenciado com Dembélé e Eriksen ou Lamela. Tanto é que o rendimento dele seguiu o diapasão do time: foi brilhante algumas vezes e sumiu em outras tantas. Além disso, por suas características, é mais um meia marcador que precisa da companhia de um volante fixo. Saudades de Ralf e Luiz Gustavo.

Carles: Você é suspeito ao falar do Paulinho, sempre vai poupá-lo da queima, e acho que dentro de campo ele até justifica um pouco isso. Também não acho que um eventual fracasso do Tottenham seja desculpa para o Paulinho desperdiçar essa chance. E nem ele pode se dar ao luxo de um novo fracasso fora do Brasil. Teve a chance de escolher melhor o destino e podia até ter optado por um projeto menos ambicioso mas que lhe permitisse uma progressão. Agora, “Inês é morta” e o jeito é tratar de sair dessa da melhor forma possível, tentando a máxima empatia com o novo treinador.

Edu: Não teve melhor chance, não, você se engana. A proposta de Londres foi a melhor para ele naquele momento, porque Ancelotti não conseguiu convencer Florentino a contratá-lo. As outras propostas eram das Ucrânias e Rússias da vida. E também não acho que estes seis meses foram jogados fora. Paulinho é bem capaz de ajudar os Spurs a se reinventar, mas não é um jogador com liderança técnica suficiente para revolucionar sozinho um time inteiro. Tem inegável perfil de jogo coletivo, algo que pedem tanto para os jogadores brasileiros que chegam à Europa, você inclusive.

Carles: Está claro – e várias vezes ambos falamos disso aqui – que ele é um jogador ideal para a Europa. Só que quando eu me refiro à melhor escolha, não levo em conta só a melhor proposta financeira, mas possibilidades de futuro, mesmo porque, apesar de ser considerado por muitos jornalistas daqui como o segundo jogador mais importante do Felipão, o prestígio dele nunca chegou aos pés do de Neymar e portanto sua chegada à Europa teve outro tipo de expectativa. Quando um jogador se dispõe a uma negociação com o exterior, o trabalho deveria ser de ida e volta e não uma mera espera de propostas. Conclusão: o problema de muitos deles, além da própria ingenuidade, é a ambição dos agentes que tratam só de conseguir o melhor negócio e ganhar o máximo com uma única transferência.

Edu: Em nenhum momento falei de propostas financeiras e sim de propostas. E acho perfeitamente possível que os jogadores brasileiros escolham a Europa por projetos técnicos, não por dinheiro ou prestígio (compará-lo a Neymar, que história bizarra é essa?). Paulinho deixou isso bem claro quando saiu, porque se considerava bastante recompensado financeiramente no Brasil. O problema é que fez a escolha técnica errada. Às vezes acontece.