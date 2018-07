Paulinho espanta o ‘Mineirazo’

Carles: O primeiro finalista 500 a.C. já fez os deveres de casa.

Edu: Convenhamos, a final já está carimbada. E o jogo foi tudo que imaginávamos.

Carles: Eu até achei que ia ser difícil, mas inclusive vi alguns dos defeitos se acentuarem. É certo que o posicionamento proposto por Tabárez foi coisa de jogo de xadrez e, se tivessem um goleiro à altura, a coisa teria se complicado.

Edu: A proposta do Uruguai é essa mesmo. O jogo nunca será bonito porque eles são muito dedicados sem a bola, travam o jogo, dificultam o passe. Foi justo o que, estranhamente, não fizeram contra a Espanha, quando ficaram na roda, de forma passiva. O Brasil caiu fácil nessa armadilha. A virtude foi que não permitiu tantos contra-ataques, o que seria fatal com a rapidez de Luis Suarez. Jogo feio, Carlão, tipo de partida de que o Felipão gosta. E vou te dizer mais: nessas ocasiões, também o Paulinho costuma ser letal. Tem histórico disso. É capaz de brilhar muito mais do que caras bem mais habilidosos.

Carles: O Brasil até tentou no começo, mas convenhamos que, comparado com a Espanha, é um time mais estático. Não é que o Uruguai não tenha tentado, eles não conseguiram fazer o mesmo contra “La Roja”. Paulinho, oportunista no gol decisivo com falha dupla de Muslera, e um passe vertical e medido para Neymar no gol de Fred. Bem ao estilo do Real Madrid nesta temporada. Será que ele encaixa no da próxima?

Edu: Se você reparar não houve grandes destaques individuais dos dois lados, exceto talvez pelo lance do pênalti. Nessas ocasiões, quando o jogo é pegado, existem alguns caras cirúrgicos, peladeiros de origem. Paulinho é o típico jogador de todos os momentos difíceis. Se vai se encaixar no Madrid, como quer Ancelotti? Encaixa em qualquer time europeu, fácil.

Carles: Destaque individual? Além do Paulinho, Cavani e não pelo gol, mas pela função de ala, levando perigo no ataque e fazendo um trabalho defensivo que eu pelo menos não tinha visto ele fazer. O bloco formado por Pereira, Álvaro Gonzáles e Cavani bloqueou por completo o lado mais perigoso do Brasil, com Marcelo e Neymar.

Edu: E ainda tinham a ajuda do nada delicado Arévalo, uma ‘trampa’ perfeita de Tabárez por aquele lado. É aí que pesa o fato de o time brasileiro não ter criatividade tática, alternativas em certos momentos. E todo mundo sabia da aplicação uruguaia e da predisposição em anular Neymar.

Carles: Que eu me lembre, nenhum dos laterais uruguaios foi ao ataque nem uma só vez, claro que a Celeste tinha os três arietes lá na frente. Na verdade foi um 4-3-3 ao mais velho estilo, num tempo em que o mais usual é o uso de 4 ou 5 linhas. E por que não? Não deixa de surpreender esse remake. Surpreender o adversário, quero dizer.

Edu: Funciona porque os jogadores se multiplicam, essa é a realidade. Não é à toa que todo mundo respeita muito o Uruguai. Foi bom, pelo menos, para dar um tranco no Felipão, que no fim do jogo reconheceu que seu time foi mal e que partidas como essa servem para amadurecimento. Às vezes ele sabe ser ponderado.

Carles: Exato, funcionou pela disposição dos jogadores em se desdobrar. Um bom começo para o Felipão e o time dele reconhecerem a necessidade de melhorar. Eu esperava muito mais, por exemplo, do Luis Gustavo neste torneio, talvez porque ele foi obrigado a exercer um papel que não é exatamente o dele. David Luiz continua destrambelhado e cometendo erros por falta de concentração.

Edu: O lado esquerdo é um problema crônico da defesa e desta vez até Thiago falhou feio. Fazer linha de passe dentro da área com Cavani e Luisito por perto é suicídio.

Carles: É, vi o Thiago falhando. Mas ele tem saldo positivo e, nos jogos anteriores, andou corrigindo todo mundo lá atrás. Também não entendi por quê, se a entrada do Bernard foi boa e o time começou a triangular por lá, já que a armadilha do Uruguai era do outro lado, o time parou de acionar a direita? E para aliviar as críticas ao time, quiçá o mal estado do gramado tenha prejudicado mais o Brasil que o Uruguai, pelo estilo de jogo.

Edu: Quando Bernard entrou, o que parecia uma forma de desarrumar o time deu resultado. Tinha tudo para dar errado, mas funcionou porque acendeu a torcida e desarticulou o adversário, que se surpreendeu porque o eixo mudou. Agora, depois do ‘Chô Mineirazo!’, só falta a ‘Roja’ cumprir o que prometeu desde o início.

Carles: Falamos um pouco antes do jogo, só não prometo estar calmo.

Edu: Basta um par de ‘copitas’…

Carles: A copita para os jogadores, só depois do jogo… sem grupo de pagode e ‘otras cositas’.