Renatão, pelo jornalismo e pela Ponte Preta

Edu: Fazemos raras homenagens por aqui, por não ser o espaço mais adequado, mas existem algumas figuras que não podemos deixar passar batido. Uma delas, certamente, é Renato Pompeu, uma espécie de farol de sabedoria para ao menos duas gerações de jornalistas e um dos símbolos da época de ouro do Jornal da Tarde. Pois Renatão nos deixou ontem, aos 72 anos. Sobre ele não podemos sequer dizer que foi um ícone, porque os ícones inspiram imitação, de certa forma. Mas Renatão era único, original e inimitável. O consolo que temos para sempre é um enorme legado de textos brilhantes, análises ácidas e duras mas sempre cristalinas e ricas em detalhes, comentários carregados de ironia sobre qualquer tema, entre eles uma de suas paixões, o futebol, que tratava com os requintes de sua enorme capacidade interpretativa. Ponte-pretano doente, crítico do futebol de mercado, agudo observador das minúcias psicológicas do jogo, Renatão ultimamente não vinha levando tão a sério o futebol, talvez um tanto cansado das bizarrices extra-campo. Acho que vale a pena reproduzirmos aqui, como uma fonte de inspiração ao 500 aC, trechos significativos de sua apreciações sobre o futebol ao longo da vida, desde o livro que escreveu quando tinha 37 anos, ‘A Saída do Primeiro Tempo’, até os posts igualmente reflexivos que fez nos últimos tempos no Blog do Renatão.

Carles: Certamente as minhas referencias sobre ele são menores que as suas, nem cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Mas a leitura de alguns dos seus textos levam-me a crer que a sua forma de enxergar o jogo tinha muita coisa em comum com o 500 aC. Não só é um consolo saber que outras mentes conseguem manter a paixão pelo futebol e, ao mesmo tempo, serem críticas, como uma honra saber que ele era um eventual leitor deste espaço. Pois nada mais justo então que passar a palavra deste post ao próprio Renatão: