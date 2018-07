Rever conceitos para seguir adiante

Edu: Tenho muitas reservas com treinadores que passam muito tempo em países nem tão sintonizados com as realidades do futebol. Não se trata de preconceito, garanto. É pragmatismo. O técnico que passa muito tempo no Japão ou no mundo árabe corre o risco de perder alguns capítulos importantes, ninguém me tira isso da cabeça. Tudo bem, o mundo é uma aldeia, mas é uma questão de ritmo de atualização, mais do que de aprendizado. São tempos de upgrade contínuo e técnicos assim perdem o pique. Essa introdução é para falar de tipos como Paulo Autuori, que tem um currículo vencedor em grandes times do Brasil como Cruzeiro, Botafogo e São Paulo, mas ficou quatro anos no Catar, antes esteve no Japão e, agora, parece um peixe fora d’água, tanto nos meses que passou no Vasco, como no atual São Paulo. Estou sendo muito rigoroso na avaliação?

Carles: Talvez um pouco. Tudo depende da ambição e capacidade de aprendizado. Não acho que trabalhar longe dos grandes centros, referências de determinada atividade provoque necessariamente a defasagem de um profissional. Ainda mais em tempos de conectividade, como você lembrou, que permitem a quase qualquer um acompanhar as novidades, mesmo à distância. De todos os modos, temos que considerar os diferentes níveis de exigência, as prioridades que não são as mesmas, dependendo do país ou cultura. Não acho que seja mais dramático no mundo do futebol do que em outros mercados, a readaptação é um desafio que requer esforço mas não vejo que seja algo impossível.

Edu: O problema é o imediatismo do ambiente, impossível de ser ignorado, o que diferencia o futebol de outros mercados. Tanto Vasco como São Paulo precisavam de um choque e o profissional que entre nessa situação tem que estar muito antenado com o momento vivido pelo clube, as tensões internas, os modelos de gestão que não deram certo. Um técnico com bagagem qualificada como é Autuori deveria ter pleno controle e conhecimento do modo de agir desses clubes, potências do futebol brasileiro. Não é isso que transparece, chegou sem autoridade moral, gerou ainda mais insegurança. Pode ser uma realidade injusta com ele, mas períodos de readaptação no futebol correm numa rotação acima das outras atividades.

Carles: Quem sabe o problema seja falta de planejamento das entidades, o que gera erro sobre erro e obriga a tomar decisões desesperadas, procurar nomes famosos para ganhar tempo. Para o profissional, o problema reside em decidir aceitar e assumir um posto de trabalho sem nenhum tempo ou margem para correções de rumo, adaptações que sempre são necessárias. Isso pode queimá-lo, reduzir seu prestígio. Se bem que o futebol tem péssima memória e ter um nome conhecido é sempre meio caminho andado para estar empregado.

Edu: Os clubes e seus dirigentes jurássicos têm tudo a ver, é evidente. Falar em planejamento com a maioria deles é uma heresia. Mas um profissional do calibre do Autuori sabe avaliar bem essa questão, ou deveria saber. No Vasco, havia salários atrasados, o que era só a ponta do iceberg, mas ele sabia. No São Paulo, onde já trabalhou, conhecia a estrutura muito bem e algumas pessoas da direção também. Aceitou sem pestanejar. Veja o exemplo de Tite, que acabara de assinar contrato com o Al-Wahda, dos Emirados, e imediatamente após aceitou o convite do Corinthians porque não pretendia perder o compasso do momento do futebol brasileiro. Claro, recebeu o apoio da diretoria mesmo depois do início complicado, mas mostrou-se um técnico que sabe mudar, evoluir. Antes era um inveterado retranqueiro, hoje acaba de ganhar todos os títulos possíveis e é ‘Top 5’ ou ‘Top 3’ do país.

Carles: É Zé, mas aí pesa a falta de tranquilidade para analisar as oportunidades. Provavelmente o próprio Autuori desconfiava das suas eventuais dificuldades da readaptação e deixou-se levar pela ansiedade de experimentar a volta, na prática. E mais ainda se tratando de clubes de nome, em momentos complicados, mas equipes de peso histórico. O caso de Tite demonstra que a chave é a humildade para reconhecer em si mesmo qualidades e carências. Nada melhor para traçar o próprio mapa evolutivo. Outro exemplo clássico é o do conhecido turrão Luis Aragonés, mentor do primeiro time tique-taca espanhol, ganhador da Eurocopa de 2008. Ainda tem muita gente inteligente que acredita que o ‘Sábio de Hortaleza’, numa noite qualquer, recebeu uma aparição que reconduziu seu modo de pensar e enxergar o futebol. Continua sendo a teoria mais crível para a sua repentina transformação.

Edu: Um velho preceito dos treinadores mais sensatos diz que o bom técnico tem a habilidade de moldar seus conceitos ao material humano que tem e ao clube a que presta serviços. Temos aí dois casos evidentes desse modelo: Aragonés reprogramou seus hormônios porque, com Iniesta, David Silva e Xavi, era impossível seguir com sua proposta um tanto grosseira de jogo; e Tite reavaliou conceitos porque encontrou um clube que é a cara de sua torcida, que não gosta de times mesquinhos, e em um momento administrativo de total revitalização e mudança de valores. Se no futebol humildade é isso, que bom ser humilde.

Carles: Humildade é a primeira mostra de inteligência. O contrário é fechar-se à possibilidade de mudanças o que, no fundo, é só um reflexo da insegurança. Mas também é questão de sensibilidade para reconhecer as características e possibilidades do material humano. Por fim, existe a capacidade de aperfeiçoar esse elemento humano, e obter o melhor dele e o melhor para o grupo. Agora, se considerarmos as eleições mais recentes a Melhor Treinador do Mundo, encontraremos de forma recorrente, os nomes de Pep Guardiola e José Mourinho. Cada um ao seu estilo, mas nenhum dos dois é, digamos, exemplo de flexibilidade conceitual.

Edu: Acho que vivem dimensões de tempo diferentes, bem diferentes. Guardiola ainda está numa escala ascendente, todo mundo quer ver como ele vai se comportar em outra cultura futebolística, tem uma proposta de carreira mais progressista. E pode até refazer conceitos, quem sabe, embora eu não acredite. Quanto a Mourinho, depois da experiência no clube deu tudo o que ele pediu e resultou em um estorvo, não vejo muitas esperanças. Ele seguirá sendo o Mourinho irredutível, com seu estilo de jogo que não gosta de iniciativas. Se alguém conseguir mudar essa postura do português prometo pagar algumas penitências por tudo que concluí sobre ele.

Carles: Se um septuagenário como Aragonés demonstrou ter capacidade de mudar a tempo, não duvide de um ainda jovem treinador como Mou. Como última observação sobre vantagens e desvantagens das experiências profissionais em destinos exóticos como a de Autuori, eu diria que sempre é possível aprender algo novo do convívio com culturas distintas. Basta livrar-se de todos os preconceitos para poder enxergar o que aproveitar.

Edu: É uma encantadora teoria…