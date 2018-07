Sobre choradeira, riscos e estereótipos

Edu: Ou bem as seleções e a Fifa se acertam sobre o clima ou bem se acertam com as televisões europeias. Estamos falando aqui há mais de seis meses sobre os problemas de calor e umidade em certas cidades, mas grande parte dos países só se tocou depois do sorteio e agora bateu o desespero – como no caso dos ingleses, os maiores chorões da história do esporte que eles mesmos inventaram. E as mudanças pedidas pela tevê conseguem piorar as coisas. Antecipar das 21h para as 18h a partida entre Inglaterra e Itália em Manaus é pedir para os jogadores derreterem em campo justo no momento em que a cidade tem forte pressão da temperatura. E essa é só uma das muitas esquisitices de última hora.

Carles: Olha, não sou especialista e por isso não saberia dizer se em Manaus a umidade relativa em junho é maior às 21 ou às 18. Do que eu tenho certeza é que é menor a preocupação com a integridade física dos jogadores do que com os lucros dos direitos de transmissão. Para falar a verdade, não viriam mal ajustes que levassem em conta as diferenças de horários e permitissem aos torcedores verem o seu time, desde o seu fuso horário, com maior comodidade, que não de madrugada, por exemplo. Vai ser complicado atender a todo mundo e aí, alguns demonstram sempre ter mais força que o resto de mortais.

Edu: Fosse assim, Carlão, nunca poderíamos ter uma Copa em outro continente que não o europeu. As copas de 1994, nos EUA, e de 2002, no Oriente, provaram que o público do futebol se adapta e deve ser assim mesmo. Quem não se interessa vai dormir e pronto. Manaus é complicadíssima no fim da tarde, posso te garantir, porque funciona o efeito estufa provocado pelo calor durante todo o dia junto com as chuvas que costumam chegar depois das 5h. Mas eles que se entendam com a tevê. Só não me venham com falastranice, como o técnico inglês, que já começou a justificar o fracasso de seu time 180 dias antes dos jogos. Aliás, Roy Hodgson e um político daqueles pré-históricos, o prefeito de Manaus, Arthur Virgilio, ex-senador que não conseguiu mais cargos nacionais e teve que se contentar com seu curral eleitoral, protagonizaram o primeiro bate-boca estilo BBB da fase pré-Copa, um dizendo que ninguém quer jogar na selva e o outro respondendo que a selva também preferia receber um time mais capacitado. Eles se merecem.

Carles: Desde o início eu disse aqui que ia ser complicado espalhar um torneio de um mês de duração com a participação de 32 equipes por 8.500 quilômetros e com tamanha diversidade climática. Esse é o grande problema e essa é uma medida verdadeiramente política, Zé. Mas, tudo bem, isso já está superado e a questão é ter um torneio digno. A tendência é essa mesmo, começar a encontrar desculpas para eventuais fracassos, provavelmente Felipão estaria fazendo o mesmo, quiçá com menos eco internacional do que Hodgson. Nesse ponto o time espanhol é campeão, seja qual for o resultado. Del Bosque é um gentleman e nunca vai se queixar do destino. Às vezes, demasiado gentleman para o meu gosto. Na verdade, nem me preocupa esse chororô de agora, só espero que não sejam excessivos os imprevistos como uma avaria num motor de uma aeronave de uma companhia pouco profissional e que retarde, por mais de quatro horas, a chegada de um dos times ao seu destino. Coisa habitual e que a população acaba engolindo, mas que vai ter outro tipo de repercussão durante um campeonato mundial, seguido por milhões de torcedores.

Edu: Essa sua desconfiança continua sendo um retrato estereotipado que a grande massa europeia ainda faz do Brasil, não sem motivos, diga-se. Há esses riscos, sim, talvez mais do que em outros lugares que pregam uma perfeição que não existe. Mas, se é essa a ideia dos times que vêm ao Brasil, então que façam o planejamento adequado. Por exemplo, a França é outra que não poderá reclamar das decisões equivocadas que está tomando agora. Escolheu como quartel-general, ao que tudo indica (pelas palavras de Deschamps), a cidade de Ribeirão Preto, provavelmente o município de temperaturas médias mais altas do Estado de São Paulo. Aquilo é uma canícula. Ok, a ideia é fazer uma adaptação ao clima em um hotel paradisíaco. Só que estão desprezando os deslocamentos. A França não jogará nenhuma vez em São Paulo na primeira fase. Vai ao calorão de Salvador, depois ao frio de Porto Alegre e fecha jogando no Maracanã. Ou seja, vai abusar dos deslocamentos, de novos locais de hospedagem, do entra e sai de aeroportos. Isso significa mais riscos, mas é uma escolha deles, que certamente vai provocar queixas mais tarde, bem no jeitão francês de ser.

Carles: Um estereótipo com fundo de realidade que espero logo seja só isso, um mito. “No jeitão francês de ser” parece-me também produto de uma certa perspectiva estereotipada, Zé. É inevitável, a não ser que você tenha convivido com certa profundidade com uma cultura, a tendência é criar esse tipo de visões. Não é o meu caso com o Brasil e você sabe bem disso. Mas muito bem pode ser o de Deschamps que, como tantos outros dirigentes europeus, olha o mapa, calcula a distância entre Ribeirão Preto e Salvador e imagina que é a mesma coisa que ir de Lens a Minsk. Lógico que os imprevistos acontecem em todos os lugares, quando não são as cinzas de um vulcão na Islândia, é um movimento sindical de trabalhadores nos aeroportos da Inglaterra. Mas tem aquela história de “faça a fama e deite na cama”. Injusta, mas uma santa verdade.

Edu: Antes que a gente ressuscite rusgas mumificadas, vou dar minha conclusão e faça com ela o que você bem entender. A Copa no Brasil foi anunciada oficialmente há seis anos, embora já se sabia que seria aqui mais de um ano antes dessa decisão. Um Mundial precisa, obrigatoriamente, ser disputado em um país ou em dois países vizinhos, como já aconteceu. As informações climáticas estavam todas aí, os fusos horários também, bem como as distâncias entre as cidades, só não estudou e não se preparou quem não se importa com isso. O resto é trololó. E nessas questões climáticas sempre lembro dos muitos jogos que vemos da Champions em campos ressecados, nevados, enlameados, impraticáveis. Todos os anos é assim. E a imensa legião brasileira que joga pelo Shakthar, por exemplo, os mulatinhos que enfrentam aquele ambiente polar de Donetsk, seguem por lá fazendo seu trabalho. E bem.

Carles: Creio que a preocupação com os europeus é justamente uma rusga mumificada, mas sempre ressuscitada. Eu não me preocuparia e faria ouvidos moucos ao falatório, mesmo porque as chances de que a taça venha para cá trazida por alguma delegação europeia é mínima. Com ou sem distâncias continentais, porque os times sul-americanos têm futebol suficiente para vencer, inclusive se jogarem em outro continente. Que dirá jogando em casa. Na verdade, não são os europeus que tem necessidade de justificar um eventual fracasso em campo.