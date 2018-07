Tata e Carletto entram no clima

Edu: Nem bem terminou a segunda rodada e aquela placidez entre os novos técnicos de Barça e Madrid já fez água. Ancelotti resolveu responder depois de Tata ter dito que o preço de Gareth Bale era uma falta de respeito ao mundo?

Carles: Um cara que posa de fino, de elegante não tinha outro recurso que apelar para a xenofobia continental, dizendo que o Tata não entende o que acontece na Europa? Que feio!!!! Já ouço aquela voz anasalada de Florentino pedindo para Carletto: “Oye Carlo, no pensarás quedarte callado, ¿verdad? Ese pelotudo ha insultado tu club y merece una respuesta ¿no crees?”.

Edu: Ainda mais porque não é do feitio de Ancelotti responder de forma tão dura. Uma parte da argumentação dele tinha sentido: Tata criticou uma política de gastos que, de certa forma, seu clube também pratica, embora negue. Mas ao partir para a rançosa conversa de que um sul-americano não sabe o que se passa na Europa o italiano perdeu toda a razão. Aliás, acho até que Tata, ao comentar o episódio, também passou do tom. Foi provocativo de uma forma gratuita e praticamente pediu uma resposta no mesmo nível.

Carles: Mas o Tata mentiu ou falou algo que a maioria pensa realmente? Duvido que o torcedor do Madrid desempregado e com a conta da luz atrasada discorde.

Edu: Ancelotti também não mentiu, Carlão. Só usou o modo equivocado para tentar se impor, um modo condenável, ridículo. Mas poderia ter sido irônico e mais sutil com o mesmo argumento e teria saído bem na foto.

Carles: É, mas para mim todo argumento baseado na tese de que ninguém tem o direito de se meter nas decisões da nossa empresa ou clube perde a razão quando a questão é um investimento imoral desses. Um negócio que despreza e deixa em evidência uma realidade de enormes desigualdades. Se você se refere à parte de que o Barça também cometeu descalabros, aí também Carlo deixou de bandeja para o argentino, já que nada disso aconteceu durante a sua curtíssima gestão e o caso Bale, para todos os efeitos, se dá com o consentimento ou omissão de Ancelotti.

Edu: Você sabe muito bem que Ancelotti não poderia fazer nada a respeito. Aliás, fez o que pode, falou ao menos duas vezes que não precisava de mais gente no time. Ou você acha que o italiano tinha moral para entrar pisando duro no gabinete de Florentino e dizer “meu chapa, se liga, não precisa gastar essa barbaridade com um cara que nem sei vai dar certo”.

Carles: De fato, acho que esteve a ponto de fazer isso mesmo, visto que quem vai ter que descascar esse abacaxi é ele. Mas o “presi” deve ter acenado com a cópia do contrato assinado pelo treinador e imediatamente convenceu o italiano do contrário. Hoje ouvi algum jornalista de Madrid dizer que o Tata falou uma santa verdade, mas que, apesar disso, deveria ter ficado calado, porque estava se metendo num “berenjenal”. Vamos ver se eu entendi, o jornalista propunha que o cara mentisse ou omitisse sua opinião? Olha, proponho assumir que toda essa gente ganha uma fortuna porque é muito mais inteligente do que nós e que tudo faz parte de um plano engenhoso para acirrar os ânimos e criar o clima de alta rivalidade entre os arquiinimigos que garanta o êxito da competição.

Edu: Isso está claro, claríssimo. Depois do que aconteceu nos últimos anos em matéria de mútua hostilidade, tal seria se dois técnicos estrangeiros chegassem e estragassem tudo, promovendo uma convivência civilizada entre os dois clubes nascidos para o ódio e a intolerância entre si. Alguém tinha que atirar a primeira granada e agora essa história não para mais, esteja certo. Fora o fato de os dois técnicos, boleiros que foram, saberem muito bem que um ‘carinho’ ao maior inimigo é suficiente para se começar a conquistar o coração da galera.

Carles: Também acho que os dois chegaram com escassa autoridade frente aos contratantes, quase como se estivessem sendo premiados pela escolha. Se não se cuidarem vão virar marionetes na mão dos respectivos. Se já não viraram.

Edu: A primeira lição já foi aprendida: o que interessa é fustigar o inimigo, seja qual for o motivo. Mas a segunda parte é mais complicada, fazer os times jogarem bola. Ancelotti terá que se ver com a proposta de encontrar uma fórmula química mágica para incorporar Bale no terreiro de Cristiano, enquanto Tata não parece muito à vontade com um certo clima de desconfiança no Camp Nou. E essa história de deixar Neymar no banco já está cansando.

Carles: Ou ele tem um plano genial na cabeça para fazer com que Neymar chegue mordendo a bola na parte decisiva do campeonato ou, realmente, não tem explicação.

Edu: Por enquanto, quem dá gosto na Liga de Las Estrellas é o Atlético. ‘Cholo’ sabe o que faz… E Diego Costa anda intratável.

Carles: E se conseguir o rejeitado Mata por empréstimo e manter Turan, ponho minhas fichas no time do Manzanares.