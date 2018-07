The Day Before

Carles: Os quatro bombos da discórdia:

1) Segundo um dublê de jornalista que escreve no Mundo Desportivo, de Barcelona, o sorteio dos grupos da Copa teria sido marcado para a Costa de Sauípe com a finalidade de manter uma distância prudente entre a camarilha da Fifa e as possíveis manifestações populares contra a organização do torneio no Brasil. Parece que parte da grande imprensa brasileira apressou-se em fazer eco disso e, por conta própria, promoveu a solitária opinião do infeliz à condição de “imprensa europeia”. Verdade ou mentira?

Edu: Verdade e com requintes de estupidez. Para essa parcela da mídia brasileira se render a um sujeito mal-intencionado, desinformado, preconceituoso e desonesto com seus leitores é porque comunga das mesmas más intenções, só pode ser isso. Chamar o MD de ‘imprensa europeia’ já é uma indecência e não esclarecer os leitores, pior ainda. O cara quis fazer uma análise política do país e fez um panfleto dos mais rasteiros, além de inventar essa história das manifestações, porque a Costa do Sauípe já estava definida como local do sorteio muito antes dos protestos de junho – para ser mais preciso, a definição sobre Sauípe saiu exatamente um ano antes, em junho de 2012. O que não se faz por alguns cliques numa manchete desonesta… O papel de portais e jornais de grandes grupos de comunicação daqui nessa situações, ao fazer eco de leviandades sem ter a postura mínima de honrar seus leitores com algum esclarecimento, é deplorável.

Carles: 2) Uma grande maioria das obras para melhoras, infraestruturas e mobilidade que circundam as sedes da Copa não estariam cumprindo o cronograma exigido pela Fifa e pelo menos em duas capitais, segundo li, nenhuma das etapas do cronograma foi entregue. Isso a seis meses do início da Copa e baixo os efeitos do recente acidente no Itaquerão Arena que teria destampado “la caja de los truenos”. Verdade ou mentira?

Edu: Verdade sobre os atrasos e mentira sobre o ‘nenhuma das etapas’. Nestas horas, Carlão, tudo depende da aposta de quem veicula a notícia. Há, como você sabe, muitas formas de ‘colorir’ uma informação, sendo que na maior parte das vezes se esquece de que as histórias e versões podem ser passadas tal e qual acontecem, sem cor alguma. Mas, sinceramente, não tenho mais a menor paciência de pregar lisura para alguns tipos de meios de informação, essa é uma luta inglória e que tem se mostrado quase individual. Há muitas – incontáveis – deficiências na construção da Copa, mas o que tem pautado a cobertura é um nonsense político, proselitismo dos mais asquerosos. O fato de o país ter perdido boas oportunidades de abrir mercados, adequar estruturas e fazer uso social do futebol fica em segundo plano perto dos episódios de fundo demagógico. Para promover suas grifes pessoais, muitos dos informadores preferem fazer um jogo sectário em vez de preservar suas reservas críticas e isentas. No fim, vira cada cabeça uma sentença.

Carles: 3) Nestes últimos dias, chegaram notícias sobre as acusações de racismo que teriam sido vertidas sobre a Fifa por supostamente, haver vetado determinados nomes para serem os mestres de cerimônia do sorteio. Concretamente, Camila Pitanga e Lázaro Ramos. Verdade ou mentira?

Edu: Outra babaquice que não tenho ideia de onde saiu e que passou a ser divulgada em série pelos ‘criativos’ reprodutores de factoides – incluindo jornais estrangeiros de respeito como El País. Ou seja, quase todo mundo entrou de gaiato porque simplesmente não parou para raciocinar, juntar os fatos e procurar esclarecimentos. Quem teria interesse de vetar uma mulher maravilhosa como Camila Pitanga ou um ator internacional como Lázaro Ramos de um evento festivo e com a cara do Brasil? Quem teria interesse de protagonizar gratuitamente um caso de racismo justamente no país da mestiçagem, onde proliferam os DNAs cafuzos e mamelucos? Quem pode pensar em racismo numa cerimônia na qual provavelmente 70% a 80% dos jogadores e artistas presentes – e mais da metade do país do outro lado da tela – têm origem afro? Teria mais uma dúzia de questionamentos para fazer diante dessa torpeza produzida por algum celerado atrás de algo que não consigo definir o que é. Prestígio? Autoafirmação? Delírio de poder? Puxar o saco do chefe? Aparecer na Globo? E o pior é que, ao lado da coletânea de sandices propostas pelo tal cronista do Mundo Desportivo, essa do racismo mobilizou imensa parcela da mídia nativa e também de boa parte dos colegas de todos os cantos do mundo. Como se um sorteio de Copa do Mundo não tivesse fatos suficientes.

Carles: 4) Dizem que a decisão do quarto bombo para o sorteio com nove bolas e a inclusão das seleções europeus com títulos mundiais seria para tentar uma melhor sorte para a França de Platini. Se não for algo pior. Verdade ou mentira?

Edu: Aí é que está: o grande ‘chapéu’ que a FIFA deu na Família Futebol mal foi destacado, talvez por alguns minutos no primeiro dia. Se não for verdade, mentira não é e está aí, na cara de todo mundo. O peso da França é de tal forma inquestionável que Michel Platini pode se gabar de ser o único dirigente do futebol internacional que fala o que quer, no momento que lhe convém, e praticamente todo mundo engole – muito mais a FIFA. Daí sua influência indiscutível no meio. Se o fato de incluir a França num sorteio mandrake envolvendo todos os outros europeus que não são cabeças de chave não for algo a ser investigado, e com rigor, então tudo pode nesse sorteio. Há um fato jornalístico concreto aí, que foi abordado de forma oblíqua por uns poucos: a França até dois dias atrás tinhas 100% de chances de cair num grupo da morte e agora essa probabilidade foi reduzida a 11,11 %, ou seja, uma entre nove. Precisa mais?

Carles: É, mas monsieur Michel está em plena campanha para a presidência da Fifa, inclusive dando-se ao luxo de defender publicamente as posturas do Bom Senso FC. Mas essa é outra história que podemos deixar para uma próxima oportunidade. Neste sexta, nosso destino está na Costa de Sauípe.