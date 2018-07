Um banquete para Neymar

Carles: Nem Celtic nem Neymar se esquecerão mutuamente, tanto pelo duro jogo em Celtic Park como pelo passeio de Camp Barça, o primeiro hat trick do brasileiro em Barcelona e sua estreia goleadora em competições europeias. Um alívio, suponho, porque até o minuto 2 do segundo tempo, o centralzão Piqué tinha mais gols que ele na competição.

Edu: Alívio quanto aos números, pode ser, principalmente depois das comparações com Gareth Bale que ganharam repercussão até na Catalunha. Esse Celtic foi, na verdade, um banquetaço para Neymar se fartar, justo o time que tinha promovido um movimento nacional de repúdio aos dribles do brasileiro, chamado de fingido, piscineiro, palhaço e algumas outras coisas impublicáveis. Bom, acho que depois dessa ficarão quietinhos por um tempo.

Carles: Enfim um Barça correto, que não tem culpa da mediocridade do adversário e um resultado que funciona como analgésico para o Tata, principalmente porque o tique-taca voltou por momentos em torno dos cones de concreto vestidos de verde e branco. Tanto que o único que conseguiu segurar Neymar foi Pedro que cometeu um “pênalti” amigo para evitar o quarto. Só rindo mesmo e foi isso mesmo que os dois fizeram, meio sem jeito.

Edu: Além do Pedro, tem o Tata, que gosta de tirar os craques quando ainda faltam dez minutos. Viu a cara do Neymar né? Não gostou nem um pouco de ter saído, porque ainda poderia fazer mais um ou dois. Se foi um Barça perto do normal, é preciso não esquecer das confusões na defesa, mesmo contra um ataque medíocre. De todo jeito, o grande time da primeira fase da Champions não foi o Barça. Preciso dizer quem foi?

Carles: E as saídas do gol de Pinto? Acho que vou voltar aos treinos, quem sabe? Se você se refere ao time da capital do reino, é bom lembrar que o grupinho parecia sorteado pelo Jérome Valcke. O Galata que tomou 10 do Madrid em dois jogos passa como segundo com uma Vecchia Signora se arrastando e que, até numa Europe League enfraquecida vai ter dificuldades. Arrisco dizer que um injustiçado Shakthar e o Nápoli serão os times mais competitivos na segundona europeia, daqui para frente.

Edu: Fora o grupo do Arsenal, todos eram grupinhos, Carlão, por favor. Tanto que o grande adversário do Barça foi o time sub-23 da turma, o Ajax. E o Milan, em sua fase técnica mais pobre em muito tempo, foi o único italiano que passou, jogando na retranca, um futebol vergonhoso para o tamanho daquela camisa. A rigor, o único gigante mesmo que fica fora é a Juve, aliás jogando num campo de dar pena, um lamaçal nevado (lembra do que falamos outro dia sobre clima né?). No mínimo, a Europa League vai ser um pequeno clone da Série A, com Juve e Napoli se juntando a Lazio e Fiorentina. E a final está marcada justamente para Turim. Mas, na Champions, se o Madrid foi o mais equilibrado de todos, é preciso não se esquecer do vizinho de Manzanares.

Carles: Verdade, com o centroavante da Roja deixando sua marquinha habitual para mandar a grande esperança lusa também para a Europe League. Maus tempos para os vizinhos. E a turminha do Klöpp, hem? Durante parte da rodada estavam fora da Champions e acabaram campeões de grupo. Esse é o Arsenal que conhecemos.

Edu: Muitos jogadores bons juntos, mas uma estrutura ainda capenga, eu diria, porque não pode confiar na defesa e tem um meio de campo irregular (acho Arteta muito fraco). E, para piorar, ‘amarela’ nos jogos fora de casa, por mais que Wenger conteste sua postura conservadora quando longe do Emirates. Mesmo assim, no sorteio de segunda-feira, o Arsenal é um dos quais os grandes querem evitar, assim como o City, o melhor dos segundos colocados. Mas tem várias barbadas nessa parada, a começar pelo Milan, passando pelos invertebrados Zenit e Olimpiakos, sem contar o Galata e os outros alemães, Leverkusen e Schalke. Convenhamos que nenhum desses assusta.

Carles: O Olimpiakos de Michel vai de franco atirador, o que vier é lucro, aliás já está no lucro e com o bom goleiro Roberto em grande fase. É o suposto substituto de Courtois no Atlético se o belga for embora mesmo. O grande favorito segue sendo mesmo a trupe de Pep.

Edu: Só teria certeza sobre o Bayern até as semifinais. Madrid encorpando, Messi de volta em janeiro, PSG podendo surpreender – e Simeone bombando com seus operários. Vem lenha aí.

Carles: Esperemos.