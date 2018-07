Verdades e mentiras sobre a seleção nacional

Carles: Em quatro anos, entre 2008 e 2012, a seleção espanhola ganhou mais do que em todo o resto da sua história e, com os três grandes títulos, conseguiu um feito inédito mesmo para as maiores seleções. No seu livro “De Riotinto a La Roja”, o jornalista e escritor Jimmy Burns Marañon, neto do emérito médico madrileño Gregorio Marañon e filho de um espião britânico, procura as respostas para as questões de identidade e da seleção como símbolo nacional. Fala da exploração do combinado espanhol pelos regimes ditatoriais e de um tempo em que uma gente de biotipo até raquítico queria demonstrar sua equivalência com os gigantes do Centro e Norte Europeu. Justamente quando assumiu a sua latinidade, coincidência ou não, abandonou o apelido de “La Furia” e passou a responder por “La Roja”, e foi quando começou a ganhar.

Edu: É uma tentação em todos os sentidos analisar a evolução do futebol da Espanha em função de seus processos políticos. Até porque é inevitável associar a Fúria à ditadura, não apenas por causa de Franco, mas desde suas origens, quando esse ‘qualificativo’ começou a ser utilizado nos tempos de outro ditador, Primo de Rivera, na década de 20. Só precisamos descobrir se La Roja surgiu de caso pensado, por meio de uma transformação planejada de estilo, ou se não passou de um acaso histórico que vamos comemorar para sempre.

Carles: Provavelmente a hipótese mais coerente é a da casualidade, mas não deixa de ser ilustrativo e inegável que Franco tentou ao menos capitalizar, inclusive, segundo Burns, militarizando a seleção que teve à frente Villalonga, militar de carreira. Segundo depoimentos dos jogadores, na véspera da decisão da Eurocopa de 1964 contra a URSS, o grupo foi reunido num bosque e recebeu a motivação necessária para a vitória, num tom belicista, próprio de quem vai enfrentar um inimigo de guerra. Quem sabe aquela vitória serviu para perpetuar essa distorção de identidade.

Edu: Foi efetivamente uma ação de espírito militar, nisso os historiadores são unânimes. Vencer a União Soviética era uma empreitada pessoal do Generalíssimo, que transferiu esse belicismo à seleção, ou procurou transferir. Mas o que também chama a atenção no livro de Burns Marañon é a vinculação das transformações políticas pós-Franco ao novo momento da Espanha que proporcionou o surgimento da Roja, o que talvez conteste um pouco a tese do acaso. Nos fragmentos que li do livro, ele ressalta algo que nunca foi uma característica desse país multifacetado e dividido: a unidade de objetivos. Segundo ele, a nova postura foi o reflexo de um tipo de jogo ‘criado por futebolistas com estilo, mas com unidade de espírito e de propósitos’.

Carles: Para entender, Burns parte das origens do futebol espanhol, principalmente na região de Huelva, em Riotinto, mas também em Bilbao, no final do século XIX, quando grupos de engenheiros e marinheiros britânicos jogavam suas partidinhas. Segundo Burns, aquele modelo britânico foi adotado e devidamente interpretado pela cultura basca, que então não era exatamente um exemplo de delicadeza. Num princípio, esse processo teria proporcionado o modelo daquela Fúria. Por outro lado, Burns lança a ideia de que a coexistência entre os diversos nacionalismos, o espanhol centralizador e os periféricos, proporcionou o desenvolvimento às vezes traumático de outros modelos, nas diferentes autonomias, regiões e, portanto, nos clubes. A transformação definitiva aconteceu sob a influência de talentos importados da América do Sul de uma forma dispersiva e a definitiva, com a chegada de Johan Cruyff, fundamental para a consolidação de um modelo local que acabou influenciando esta seleção vitoriosa. Burns insiste em que o futebol espanhol carece de um relato histórico único, um consenso como o que foi visto, por exemplo, em Wembley.

Edu: Será que episódios como essa influência de Cruyff, por exemplo, tiveram uma amplitude nacional, acima das barreiras regionalistas? Ou foi uma passagem que marcou apenas o futebol em um certo momento especial e que permaneceu no subconsciente coletivo?

Carles: Serve de modelo local, obviamente. É o Barça de Cruyff que joga com três zagueiros, com as linhas adiantadas, com volantes construtores de jogo. Durante um tempo o confronto com outros modelos foi evidente e a seleção costumava ser um arremedo, vinculado ainda àquele modelo arcaico e defendido com unhas e dentes por Javier Clemente. Ele costumava construir os meios de campo das suas equipes com zagueiros e meias, normalmente musculosos, relegando jogadores de características construtivas. Mas a seleção nunca importou muito, quando cada canto do território espanhol seguia lutando pela sobrevivência de suas peculiaridades culturais, inclusive no futebol. A seleção pouco importava até começar a ganhar. Aragonés, enquanto foi treinador, lembrava com insistência da relação de jogadores e torcida brasileiros com a sua seleção. Queixava-se da falta desse espírito na Roja. Agora, muito provavelmente tem muita gente reclamando desse efeito pasteurizador que é torcer para um só time, que reúne uma imensa diversidade e por isso, de pouca representatividade.

Edu: Estarão reclamando à toa, ou melhor, estarão reclamando porque são espanhóis. Mesmo porque cada canto do território continua lutando pela sobrevivência de suas peculiaridades culturais, até onde eu sei. É uma das características mais apaixonantes da Espanha, como é também da Itália e de certa forma de Portugal. É um pouco de exagero falar em efeito pasteurizador porque uma seleção é um pequeno traço de uma grande atividade cultural que é representada pelo futebol. As tardes de domingo do Almeria ou do Granada pouco têm a ver com La Roja e continuarão existindo. La Roja é um luxo para poucos momentos, nunca um instrumento pasteurizador.

Carles: Olha, na hora do jogo, o sofrimento é geral, o nervosismo também, mas é inegável que um clube é, ou deveria ser, mais representativo das raízes culturais locais que a seleção nacional, que volto a comparar, mesmo que desagrade você, ao exército, uma junção sem a suficiente identificação. Essa representatividade dos clubes é algo comum inclusive numa América do Sul composta por países continentais. Os clubes de bairro cariocas ou portenhos são exemplos clássicos. O sentimento com relação à proximidade, com a possibilidade de participação ativa em contraste com uma seleção longínqua não me deixa dúvidas. Fica faltando essa consciência que permite manter o espírito crítico e reconhecer e diferenciar os valores próprios dos que são impostos. Nada disso impede que cada um dos povos espanhóis se divirta, vibre e festeje as vitórias dessa junção. Por isso, gosto do nome “combinado”, gente que se encontra periodicamente, intercambia vivencias e aprendizados para poder evoluir, sem precisar renunciar às próprias pautas.

Edu: Talvez por viver em um país tão acostumado à convivência diversificada, ainda que nem sempre tão civilizada, eu não consiga ver esse aspecto da ‘renúncia’. Como também não consigo ver nacionalismos exagerados, essa conotação bélica, um tanto reducionista, embora a mídia e mesmo muitos dos profissionais envolvidos diretamente queiram vender a seleção como uma nação, como um conjunto símbolos pátrios. Devo gostar muito do futebol jogado dentro de campo para não conseguir valorizar essas matizes.

Carles: Não, acho que você está certo. Também vibro e não só com uma, mas com duas seleções nacionais. A Copa do Mundo é um dos eventos mais bonitos que existe. O problema, como você disse, são aqueles que querem utilizar toda essa festa de valor artístico e cultural para nos convencer de uma capacidade de síntese e com propriedades unificadoras que simplesmente não existem.