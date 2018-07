Vizinhos nada gentis

Carles: Scolari diz que até topa enfrentar Holanda e Espanha, sem problema, mas que não quer de jeito nenhum o Chile de Sampaoli. Esse Felipão é mesmo um craque da psicologia inversa e, suponho, leitor assíduo de best sellers de auto-ajuda. Por outro lado, o sorteio estendeu um tapete vermelho para a Seleção Argentina que chega até, pelo menos, as quartas de final. Trazem um Messi provavelmente recuperado e com as pilhas totalmente carregadas, o genríssimo arrebentando no City e um jefecito que já conhece perfeitamente o cenário. Os simpáticos uruguaios fazem questão de incluir na bagagem o fantasma celeste do Maracanazo, além de Luisito e Edinson em plena forma. Tem também a geração de craques da Colômbia liderada por Falcao. O perigo mora ao lado?

Edu: Nem tem muito o que comentar dessa língua nervosa do Felipão, se não teremos que lembrar de outras barbaridades que ficaram pelo caminho em tantos anos de carreira do homem que tem uma proporção de um título conquistado para cada 50 frases de efeito, ou algo próximo disso. Acho também que os vizinhos chegam com força, nem tanto o Chile, um time interessante mas ainda pouco competitivo. Como de Argentina e Uruguai não se espera outra coisa que não uma participação de protagonistas, ressalto principalmente a Colômbia, que também tem um grupo fraco e é uma candidata real até a uma provável semifinal, não só por Radamel Falcao, mas pelo conjunto da obra, um consistente grupo de jogadores bem organizados por José Pekerman, um macaco velho nisso de disputar torneios internacionais.

Carles: Colômbia, Chile e os próprios argentinos decidiram entregar-se à velha e milongueira escola ‘portenha’, com Pekerman, Sampaoli e Sabella, respectivamente. Um Pekerman que conhece bem nossa Liga na que chegou inclusive a exercer de diretor esportivo do Leganés, num projeto multinacional que até hoje ainda não foi muito bem explicado e que deixou o clube com uma mão na frente e outra atrás. Verdade, Falcao é a cara visível desse time que volta a ter uma geração de peso, com a vantagem que desta vez conta com jogadores menos clássicos, muito mais modernos, mais adaptados ao futebol atual e, portanto, mais competitivos. Sempre com o inestimável apoio do FC do Porto, a grande lançadeira de craques colombianos e que ainda conta com Jackson Martinez e o jovem Fernando Quintero em suas filas. Por aqui temos Bacca no Sevilla e o simpático Carlos Sánches, parte do meio de campo de um pequeno Elche que gosta de fazer a bola rolar. Por aí, se não me engano, segue Edwin Valencia. Além do sucessor de Falcao no Mônaco quando este se mudar a Madrid, o habilidoso James Rodríguez, uma espécie de Ganso adrenalizado.

Edu: Valencia acaba de ser rebaixado com o Fluminense e não deve ficar para o ano que vem. A diferença básica entre Pekerman e Sampaoli – que considero técnicos mais criativos que o próprio Sabella – é que, na Colômbia, é possível trabalhar com várias alternativas, o time sabe ser conservador e partir para o contra-ataque, mas também consegue ter iniciativa, marcar pressão, tem jogadores para as variações. No Chile, Sampaoli se vira de acordo com o material humano, que é bom do meio de campo para a frente, mas fraco na defesa e com pouca saída de jogo, tanto que Alexis e Vargas têm feito um trabalho insano de buscar as jogadas e tentar articular, coisa que Valdivia faz só quando ‘le da la gana’. Por isso o time é instável, mesmo tendo um estilo interessante. Quanto aos dois gigantes, também há diferenças profundas de estilo e, pra te falar a verdade, acho o Uruguai perigosíssimo por ser, no geral, mais imprevisível que os argentinos – Messi à parte, claro.

Carles: Quanto mais eu vejo o Alexis jogar, mais me convenço que ele já atingiu o seu ponto máximo. Está claro que sempre oferece habilidade, rapidez e muito oportunismo, qualidades que o consagraram no templo de Wembley. Só acho que o problema dele não está nos pés. Ele só rende quando está com o ego bem massageado, o que habitualmente acontece na Seleção Chilena e algumas vezes no Barça. Não me parece o suficientemente forte mentalmente para liderar uma seleção candidata a chegar longe. Particularmente, gosto muito de ver Arturo Vidal jogar. É certo que a Seleção Chilena tem um estilo interessante mas provavelmente muito menos que o protagonismo que Felipão quer dar a eles (seria uma tentativa de aumentar a autoestima do rival de Holanda e Espanha?). Fica a certeza de que podemos esperar dos times sul-americanos um futebol de muita qualidade técnica, quiçá mais pragmático e competitivo que o habitual. Não falta talento e têm demonstrado uma considerável evolução tática. Mesmo assim, prefiro por minhas fichas nos vossos ‘hermanos’, porque os outros, quando chega a hora, tradicionalmente costumam mostrar um certo complexo de inferioridade e acabam decepcionando. Deduzo que será questão do peso de cada camisa.

Edu: Os argentinos têm um sério problema de autossuficiência além da conta, Carlão, você sabe. A mídia e as personalidades do futebol, logo depois do sorteio, davam como liquidadas as primeiras fases da Copa e já colocavam o time de Sabella numa final com amplo favoritismo. Vi muitas mostras de menosprezo total a adversários importantes, incluindo de gente como nosso velho conhecido Alfio Basile, um pós-doutorado em matéria de milonga. Chegou-se a dizer que a Itália é um timinho bem comum, que a Alemanha acende mas não explode e que o ‘estilinho’ espanhol já deu o que tinha que dar. Para eles, está escrito: a final será contra o Brasil, com Maracanazo versão portenha. Nem acho o time toda essa maravilha, basta alguém ousar pressionar aquela defesa – essa sim bastante fraquinha. Mas o grande inimigo deles, como sempre, será a soberba. Todo o contrário do Uruguai, realista, humilde e perigosíssimo.

Carles: Em tempos de transição ao estilo de jogo ofensivo e pressão herdada do basquete, os zagueiros do planeta vivem uma crise de identidade. O combinado Argentino não é uma exceção e talvez esse seja uma das muitas vantagens do Brasil, ter uma zaga consistente. Só estou alertando para que vocês não se deixem levar pela costumeira cortina de fumaça deles que nunca inclui o vitimismo. Todo esse show psicológico (especialidade da casa) está fora de campo, fator que influencia mas que, ao final, é menos decisivo. O importante mesmo é dentro do campo e tenho a impressão que Messi está se submentendo à sua operação Robocop 2, a missão. Sigo achando que o perigo para o Brasil, mora ao lado. Quem avisa…

Edu: Pelo jeito você quer mesmo é tirar o foco da Europa, até porque já profetizou que nenhum time daí é capaz de levar a taça. Mas ainda voltaremos algumas vezes a essa desconversa.

Carles: Hehe! Pensei que eu fosse capaz de ser mais discreto.