Quem Faz

ALMIR LEITE é jornalista desde 1986, formado nas Faculdades Integradas Alcântara Machado (FIAM). Está na área esportiva desde 1990 e tem no futebol seu foco principal. Cobriu duas Copas do Mundo in loco (Alemanha, 2006; e África do Sul, 2010) e a Olimpíada de Pequim-2008, entre outros grandes eventos esportivos. Trabalhou na extinta Folha da Tarde, atual Agora São Paulo, e é editor-assistente da editoria de Esportes do Estadão faz 12 anos.