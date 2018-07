A estratégia de Marin

Na busca por apoio e na tentativa de esvaziar uma rebelião contra sua administração – rebelião que vem perdendo força -, o presidente da CBF, José Maria Marin, recebeu vários presidentes de federações nos últimos dias. Tratou a todos com pompa e deferência, disse que vai atendê-los em suas reivindicações, principalmente em relação a uma “melhor distribuição de renda” e, significativamente, usou a Copa do Mundo para pregar união. A todos Marin falou sobre a necessidade de caminharem na mesma direção para “proporcionar ao mundo uma grande Copa”.

O quase octogenário cartola é também presidente do Comitê Organizador Local (COL). Aproveitou-se disso para tentar angariar simpatia dos dirigentes de federações cujos Estados estão fora do Mundial – caso da Paraíba e do Espírito Santo. Disse a eles que vê com olhos muito bons a hipótese de esses Estados participarem da Copa de alguma maneira, seja recebendo turistas estrangeiros, seja hospedando delegações (o que esses dirigentes mais querem, aliás).

O Mundial, porém, é a menor das preocupações de Marin no momento. Sua luta é para se consolidar na CBF, razão pela qual dá pulos de raiva quando alguém diz que está agindo pela cabeça de Marco Polo del Nero, o influente presidente da Federação Paulista.

Marin não esquece, também, de pedir aos representantes das federações que controles os clubes filiados, a fim de abortar a tal ideia da Liga. O problema é que entre os dissidentes estão a Federação Gaúcha e a Mineira, que pelo menos por hora não estão dispostos a amolecer e, portanto, não vão tentar “convencer” Inter, Grêmio, Cruzeiro e Atlético-MG a se alinharem com o presidente da CBF.

Na semana que vem, Marin continuará sua cruzada, desta vez com presidentes de clubes. A eles, não se posicionará contra a Liga, embora não goste da ideia. Prefere atendê-los com mudanças, pequenas, no calendário, e pagando o salários dos jogadores convocados para a seleção. Mas, em último caso, aceitará perder os aneis para conservar os dedos.