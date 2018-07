A indefinição de Philippe Coutinho

Philippe Coutinho quer porque quer jogar no Barcelona. O Liverpool não quer negociá-lo.

Philippe Coutinho não vem jogando pelo Liverpool, oficialmente por conta de dores nas costas. Mas vai jogar na seleção, apesar das dores nas costas.

É uma situação esquisita, que parece afronta do jogador com o clube com quem tem contrato e que paga o seu salário. Parece forçada de barra. Essa é, por exemplo, a certeza da imprensa inglesa.

Não é o caso. Coutinho não está jogando no Liverpool porque o técnico Klopp prefere deixá-lo fora enquanto não houver uma definição. Entende que escalar um jogador dividido e indeciso pode ser prejudicial à equipe.

Tite não tem esse problema. Coutinho está na seleção de corpo e alma. Por isso, se esforça nos treinos, corre muito, dá carrinho. Coisas que quem está com fortes dores nas costas não faria. Não simples treino de desintoxicação.

Para sorte de Philippe Coutinho seus dias de “agonia” estão próximos de acabar, pois a janela de transferência na Europa fecha na quinta-feira. Mas, de uma coisa ele precisa estar ciente: o encanto da torcida do Liverpool se quebrou. Se ficar no clube, vai ter de jogar muito mais do que vinha jogando para reconquistar a galera.

E isso é bom para a seleção. Competente, Tite também é um cara de sorte.