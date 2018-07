A perigosa unanimidade na seleção

O Brasil inteiro, este blogueiro incluído, queria Tite no comando da seleção brasileira.

No entanto, por causa da euforia e da esperança resultantes de sua contratação pela CBF, e principalmente pelo alívio e alegria com a defenestração de Dunga, pouco está se falando de um detalhe importantíssimo:

Tite não era assim o tão preferido de Del Nero, como quase todo mundo, o presidente da CBF inclusive, quer fazer acreditar.

É fato que Del Nero não precisou pensar muito para chamar Tite. Mas não o fez total por convicção. Aliás, o fez menos por convicção do que por pragmatismo.

A explicação para isso é até bem simples. O dirigente não digere certas críticas e situações. E ainda não digeriu o fato de Tite ter assinado manifestado contra a corrupção na CBF, pedindo mudanças – ou seja, a saída de Marco Polo.

Nem esqueceu que o treinador já andou saindo por aí falando que não trabalha com quem não confia.

Também não esquece que Tite confia em Andrés Sanchez, talvez o maior desafeto declarado de Del Nero.

Então, por que Tite foi (será oficialmente) contratado? E por que vai receber carta branca para convocar quem quiser (Dunga também tinha), para formar a comissão técnica que quiser?

Simples também. Del Nero é excelente jogador. Sabe como pouco o que fazer com as cartas, e quando fazer.

E não ia perder a oportunidade de tirar de seu ombros a responsabilidade no caso de as coisas não derem certo novamente.

Todo mundo queria Tite? Ele contratou. Se não ser certo, o problema não é dele.

Esse é o resumo.

Foi assim quando ele (foi ele e não José Maria Marin) contratou os dois últimos campeões mundiais, Parreira e o ultrapassadíssimo Felipão, para a Copa de 2014.

Deu no que deu e Del Nero, em dupla com Marin, não foi tão criticado. Afinal, quem fracassou foi o técnico que quase todos (este blogueiro não, pois graças a Deus tem um pouco de juízo!) queriam.

Mas aí ele trouxe Dunga, deu no que deu e as críticas à sua gestão – incluídas as suspeitas investigadas por CPIs, que não vão dar em nada, e FBI, que pode dar em tudo – foram e são profundas.

Você acha que, diante disso, ele perderia a chance de satisfazer a vontade da imprensa dita especializada e a do torcedor?

O outro lado da moeda é que Tite tem predicados, e não são poucos, para comandar a seleção.

Tomara que chegue desprovido de restrições e rancores e convoque sempre os melhores. Resgaste Thiago Silva e Marcelo, coloque Ganso para jogar, coloque Neymar em seu devido lugar…

Aí, dará certo.Mas, ao entrar na sede da CBF, é bom que Tite faça como todo homem prevenido: fique sempre com um olho no peixe e outro no gato.