A seleção olímpica possível

Antes de mais nada, este blogueiro acha necessário informar que não vê em um ouro olímpico toda essa importância para o futebol brasileiro que querem impor. Imposição esta que parece ser feita acima de tudo por interesses políticos e comerciais.

Seleção brasileira tem de ganhar Copa do Mundo, Copa América, vencer adversários fortes em partidas oficiais e amistosas. Bem, mais isso é coisa do passado. Tomará que volte no futuro!

Mas já que nesta quinta-feira tem convocação para a seleção que tentará o ouro inédito nos Jogos do Rio…

O realismo, e não pessimismo ou mania de estraga-prazer, leva a crer que a corrida pelo ouro novamente pode não ter final feliz.

O lado bom, pela circunstância da demissão de Dunga, é que a seleção olímpica ficará com quem mais conhece a garotada. Rogério Micale, técnico competente e que há pelo menos um ano prepara o time.

No entanto, ele terá de conviver com muitos problemas.

Pra começar, espera-se que Neymar não banque a estrela diante de um “treinador sem nome”. Ele será um dos jogadores acima de 23 anos que estarão nos Jogos.

Não se sabe se alguém perguntou a Micale se quer Neymar, mas como o atacante quer disputar a Olimpíada, os cartolas da CBF querem que ele dispute, o Barcelona também, e a torcida brasileira, em sua maioria, também…

Neymar concentrado e disposto a correr pelo ouro é reforço indispensável. E torce-se para que isso ocorra.

Mesmo porque, Micale não poderá convocar a seleção que considera ideal, e sim a que é possível.

No gol, por exemplo, é pública e notória a preferência por Ederson. Mas o Benfica não vai liberar o goleiro, e Micale chamará Fernando Prass (Marcelo Grohe tem chances menores). Terá um ótimo goleiro, mas perderá uma vaga dos acima de 23.

Com isso, Douglas Costa, liberado pelo Bayern de Munique, deve sobrar, pois o outro “velhinho” será Thiago Silva – isso se o PSG liberar.

Até mesmo a garotada não será a que o técnico gostaria de contar. Isso porque o Monaco não quer liberar o lateral Fabinho e o zagueiro Wallace, o PSG reluta em abrir mão de Marquinhos (que disse ter liberação, mas na realidade não tem), a Lazio não está aceitando ceder Felipe Anderson…

A CBF negociará até o último momento com os clubes (a convocação será feita às 11 horas), mas a tendência é que Micale tenha de se valer da garotada que ainda está por aqui, atuando em clubes brasileiros – que, evidentemente, embora possam, não vão ser bestas de se negarem a liberar um jogador que for escolhido.

Ainda bem que a safra promete. Gabigol, Gabriel Jesus, Gustavo Scarpa, Luan (do Grêmio), Zeca…

Mesmo assim, Micale corre risco de ter um time com defesa bastante vulnerável e com problemas na criação.

E o ouro estará em risco. Mas, se não vier, paciência (ih, essa frase Dunga disse ao blogueiro em 2008, antes de a seleção estrear na Olimpíada de Pequim, na qual foi bronze. Nessa, o blogueiro concorda em gênero, número e grau com ele!)