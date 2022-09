Abel Ferreira não aprendeu que não gostar de perder é diferente de não saber perder

É irônico, muito irônico, que um livro escrito por alguém tão descontrolado emocionalmente tenha como título Cabeça Fria, Coração Quente. Bom livro, por sinal, instrutivo para quem quer aprender um pouco mais sobre futebol, visto que coescrito por um treinador competente, vencedor. Mas que está longe, bem longe, da perfeição. E que emocionalmente parece ainda não ter saído das fraldas.

Abel Ferreira está para completar dois anos de Palmeiras. Faz ótimo trabalho, disparadamente o melhor da sua até então opaca carreira, refletido pelos títulos conquistados. E, internamente, pela maneira como lida com os jogadores, como prepara, e se prepara, para os jogos. Pela dedicação, obstinação até.

Esse é o lado bom. Mas Abel Ferreira, imperfeito como todo ser humano, também tem seu lado obscuro, como qualquer ser humano. A prepotência, a intolerância ao contraditório o impedem de ser ainda melhor, assim como a dificuldade em reconhecer méritos de quem supera o seu Palmeiras – por consequência, o seu trabalho.

Desde que chegou ao Palmeiras, naquele finalzinho de outubro de 2020, o Alviverde está invicto. O Alviverde de Abel Ferreira, claro. Minha memória é uma porcaria, mas não lembro de nenhum jogo perdido ou eliminação sob a égide do português ocorrida porque o Palmeiras foi superado por algum adversário. Sempre foi a arbitragem que derrotou (ou eliminou) o time do Abel.

Para não ir muito longe, a queda diante do Athletico Paranaense ocorreu, na visão de Abel, porque o árbitro não expulsou Alex Teixeira pela agressão a Rony (lance discutível, mas nessa eu estou com o português). Não foi porque Lopez perdeu um gol incrível na partida em Curitiba, nem porque no Alianz Parque Murilo, ao dar uma patada no garoto Vitor Roque no meio de campo, foi expulso e deixou o time na mão.

Não lembro, também, de Abel ter observado que no lance em que o troglodita Hugo Moura recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso na Arena da Baixada o juiz errou a favor do Palmeiras ao não ter marcado, antes, falta no volante.

Nessa fase decisiva da Libertadores, o Palmeiras perdeu três jogadores por faltas duras e absolutamente desnecessárias (o vermelho dado a Scarpa contra o Atlético-MG é discutível, mas nenhum absurdo). Faltas que refletem um desequilíbrio em campo de jogadores que têm como exemplo um desequilibrado na beira do gramado.

E Abel não muda. De nada adianta dizer que sua mulher reprova sua atitude, ou ele mesmo se dizer envergonhado se nada faz para se controlar. Na real, ele acaba atrapalhando o time, estragando um trabalho bem-feito por ele mesmo.

Abel é assim. Não aprendeu que não gostar de perder é bem diferente do que não saber perder. Ele e o Palmeiras ganham. São imbatíveis. Os juízes derrotam o Palmeiras.

Abel, os jogadores, a torcida, enfim, o Palmeiras, não precisam disso. São grandes e competentes o suficiente para ganhar quase sempre e perder de vez em quando. Faz parte do futebol.

Está na hora de Abel Ferreira se tocar.