Acorda, Oswaldo! A quem você quer enganar?

O Corinthians jogou pedrinha contra o Figueirense. O Corinthians vem jogando pedrinha faz tempo. Foi assim com Fabio Carille, era assim com Cristóvão Borges (este com índice de aproveitamento bem melhor que o de Oswaldo de Oliveira, índice que, se fosse mantido, levaria a equipe à Libertadores).

É fato que o elenco é ruim. É difícil encontrar um jogador com reais qualidades, com nível para vestir a camisa do Corinthians.

Mas não dá para engolir as desculpas de Oswaldo de Oliveira, a irritação com as perguntas, as explicações, as desculpas esfarrapadas.

Contra o Figueirense, virtualmente rebaixado, o Corinthians foi covarde. Fez um gol e tentou segurar o resultado. Nada fez em campo.

Aí, vem o Oswaldo reclamar do pênalti (discutível) não marcado em Lucca e do gol (com impedimento de videotape) de Rafael Moura no último minuto.

Oswaldo, o mesmo que reclamou de um pênalti (inexistente) marcado a favor no São Paulo no primeiro tempo de um jogo em que o time, depois do intervalo – espaço da partida que, pressupõe-se, os técnicos aproveitam para acalmar e acertar as equipes quando necessário -, tomou um vareio de bola e acabou goleado por 4 a 0.

Oswaldo está perdido. Ou será ultrapassado? Não consegue dar um mínimo de consistência ao bando, ops, ao time.

E também não adianta reclamar da falta de tempo para acertar o time. Ele já sabia que a temporada estava na reta final quando aceitou deixar o Sport na mão para assumir o Corinthians. Então, por que topou?

É aquela história: quem não sabe, ou não consegue mais, brincar, não desce pro play.