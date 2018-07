Aldo Rebelo e o Ministério do Esporte

Aldo Rebelo revelou, no dia do primeiro turno das eleições, que não ficará no Ministério do Esporte no segundo mandato de Dilma Rousseff.

Fez a revelação em visita ao Estado.

Ele está cansado, considera de fato, de acordo com interlocutores próximos, que já cumpriu sua missão – a principal, ajudar o País a organizar de maneira positiva a Copa do Mundo – e que está na hora de diminuir o ritmo.

Além disso, Aldo, filiado ao PC do B, sofre há tempos bombardeio velado do PT, partido que está ávido para tomar para si a pasta do Esporte. Afinal, em 2016 teremos Olimpíada no Rio.

O governo, por exemplo, escanteou Aldo na negociação da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte – dias atrás Paulo André, líder do Bom Senso e o técnico Paulo Autuori estiveram no Planalto discutindo a lei.

O objetivo, cada vez mais remoto, é aprovar o projeto e torná-lo lei ainda este ano e há quem diga que Aldo não conduziu o tema como se esperava. Teria faltado a ele habilidade política. E isso impediu uma definição rápida.

Ou seja, Aldo está nos seus últimos dias à frente do Ministério do Esporte.

Está mesmo?

Apesar dos indicadores, eu não apostaria os 10 centavos que me sobram no fundo do bolso.

Dilma ainda o tem em alta conta, não esqueceu de que Aldo não concorreu a cargo eletivo este ano (e, portanto, estará em mandato a partir de 2015) atendendo a um pedido seu. E sabe que precisa de alguém duro como interlocutor, por parte do governo, com a turma do Comitê Olímpico Internacional.

Não me surpreenderia de Aldo ficasse mais um pouco no segundo mandato, atendendo a nova solicitação.

Mas há petistas de olho na pasta. Entre eles, dizem, Edinho Silva, deputado estadual em São Paulo e que teve papel importante na campanha que reelegeu Dilma Rousseff.

E, dizem também, Agnelo Queiroz, que tomou uma surra na eleição para governador no Distrito Federal e agora procura o que fazer.

O problema é que a passagem de Agnelo pelo Ministério do Esporte, nos tempos em que ainda era do PC do B, foi pra lá de polêmica. E não deixou saudade. Isso compromete suas chances.

Por essas e outras, Aldo não pode ser considerado totalmente carta fora do baralho.