As dúvidas, e as certezas, de Felipão

A convocação da seleção brasileira para os amistosos de setembro contra Austrália e Portugal confirma as dúvidas que Luiz Felipe Scolari tem desde a Copa das Confederações.

Na lateral direita, ele ainda procura um reserva para Daniel Alves, uma vez que a improvisação de Jean não deu o retorno esperado.

Por isso a oportunidade a Maicon, depois do longo ostracismo pós-Copa de 2010.

Maicon sumiu na Inter de Milão e também no Manchester City. Mas, agora que parece que vai emplacar na Roma, ganhou um chance.

Jean perdeu espaço como opção na lateral porque rendeu pouco nos treinos da Copa das Confederações, no tempo que jogou no amistoso com a Suíça e também, e talvez principalmente, porque faz meses que joga pedrinha no Fluminense.

Na zaga, desde a Copa das Confederações Felipão demonstrava dúvida em relação à quarta vaga. Lá, definiu que Dante é o reserva imediato de Thiago Silva e David Luiz, mas está indeciso em relação ao último zagueiro.

Desta vez, deixou Réver de lado, e também Dedé, e resolveu dar nova oportunidade a Henrique, que conhece do Palmeiras e que também pode ser utilizado na frente da área, como volante ou terceiro zagueiro – como David Luiz, aliás.

Na lateral esquerda, mais um teste com Maxwell.

Felipão ainda não tem o reserva de Marcelo.

Ramires volta a ser chamado e terá de mostrar que entendeu o recado dado pela não-convocação para a Copa das Confederações.

Felipão, como todo mundo sabe, quer jogadores comprometidos.

Ramires tem de se comprometer.

No gol, Julio Cesar é o titular do treinador. Por isso a convocação, apesar de não estar jogando.

Mas se não arranjar um clube, pode ficar de fora no futuro, embora Felipão tenha dito que a Segunda Divisão inglesa é campeonato forte o suficiente para habilitar um jogador à seleção.

Disse, mas não dá para levar a sério, né?

Nem Julio Cesar leva. Tanto que não quer ficar no QPR que, diga-se, também não o quer – mas nesse caso apenas por causa do salário.

E ao chamar novamente Jefferson, Felipão deu o recado: a vaga de terceiro goleiro está aberta.

Diego Cavalieri, hoje, tem tanta chance como qualquer outro bom goleiro.

Os outros convocados são, todos, os preferidos do treinador. Só ficam fora da Copa se pisarem na bola.