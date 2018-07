As experiências de Tite

Tite convoca no final da manhã desta quinta-feira, a seleção brasileira para os jogos com Equador e Colômbia. Com a classificação à Copa já garantida, a hora é de fazer experiências, com o objetivo final de fechar o grupo que irá à Rússia. Que o treinador testará novos jogadores, não é novidade. A dúvida fica por conta da amplitude deste teste. Tite não gosta de fazer muitas mudanças no grupo de uma convocação para outra, mas pode ser que agora abra uma exceção. Aliás, de certa forma já abriu nos jogos contra Argentina e Austrália, mas aqueles se trataram de amistosos.

As pistas dadas por Tite nas últimas semanas foram muitas. Jogos que ele viu in loco, outros acompanhados por integrantes de sua comissão técnica, sempre com o objetivo de observar e buscar informações sobre determinados atletas. Os goleiros, por exemplo, foram vistos de perto, em jogos e em treinos, por Taffarel.

Assim, é possível deduzir os jogadores que têm mais chance de aparecer na lista. É possível que se tenha novidade relacionada a jogadores que estão no exterior. Tudo indica, porém, que entre as caras novas os que atuam no Brasil terão maior peso.

É quase certo que Tite testará dois goleiros de uma só vez: Cássio e Vanderlei. O corintiano aparece com maiores chances caso ele opte por levar apenas um goleiro “novo”.

O zagueiro Geromel, que por coincidência esteve no grupo que enfrentou Equador e Colômbia no primeiro turno, está bem cotado. Outros dois gremistas foram observados com especial atenção por Tite e auxiliares: o volante Arthur e o atacante Luan.

Apesar da má fase, Diego, do Flamengo, pode aparecer novamente na lista de Tite.

E Jô, que tudo indicava depois da Copa de 2014 que não vestiria mais a camisa da seleção brasileira, poderá ser resgatado. Colocou a cabeça no lugar, está em ótima fase e tem estilo que agrada ao treinador, pois não fica fixo na área. Tite ainda dá preferência a Diego Souza como reserva de Gabriel Jesus, mas são grandes as possibilidades de o corintiano ter pelo menos a chance de mostrar que merece voltar.

Tite não esgotará suas observações nesses dois próximos jogos. Em outubro o Brasil pegará Bolívia e Chile e os testes prosseguirão. Assim, para quem não estiver na lista desta quinta-feira não será o fim do mundo,