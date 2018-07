Bebida nos estádios. Vender ou não vender? Eis a questão

William Shakespeare que me perdoe pela “apropriação indébita’’ da célebre frase que cunhou em Hamlet, e na qual me inspiro para dar o título do comentário de estreia do blog. É que a discussão sobre a liberação, ou não, de venda e consumo de bebidas alcoólicas (entenda-se cerveja) nos estádios, durante os jogos da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014 já passou, faz tempo, da dose certa. E se tornou uma discussão chata e inútil, posto que no final acabará liberada. Mais do que isso, tornou-se oportunista.

Diante de tanta celeuma em torno da permissão específica para o período da Copa, uma pergunta não está sendo feita. Vamos a ela: será que aqueles que se posicionam contra a liberação são realmente contra?

Tenho minhas dúvidas. Bebida (cerveja e outras) em eventos esportivos dá muito dinheiro. E não descarto a hipótese de ter gente apostando na confusão para, depois de resolvido o imbróglio em torno da Copa, passar a defender a bandeira do “liberou geral’’.

Ou seja, vão aproveitar a “exceção’’ aberta para atender à sede de lucros da malvada dona Fifa (e essa dona é malvada mesmo) para, por meio de incursões no Parlamento e até ações na Justiça, se necessário, dar um bico no Estatuto do Torcedor e legalizar a venda de bebidas em TODOS os estádios do País em TODOS os jogos.

Tem muito parlamentar torcendo, e trabalhando, para isso.

Nem preciso lembrar que há muitos interesses em jogo.