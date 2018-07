Brasil e Argentina jogam em novembro pelas Eliminatórias

O clássico entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2018 vai ser realizado em 13 de novembro. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, em reunião do Comitê Executivo da Conmebol e será referendada em 25 de julho, quando vai ser realizado o sorteio dos jogos da corrida continental pelas vagas no Mundial da Rússia.

Ficou acertado que os jogos entre Brasil e Argentina ocorrerão na terceira rodada (este de 13 de novembro) e na 11ª. O restante da tabela será definido no sorteio a ser realizado em São Petersburgo.

Ao contrário das últimas Eliminatórias, desta vez a tabela não será dirigida – naquelas ocasiões o Brasil sempre levava vantagem, pegando Bolívia e Venezuela nas últimas rodadas. A definição antecipada dos duelos entre brasileiros e argentinos ocorreu apenas para evitar que as duas principais potências do futebol do continente se enfrentassem na primeira ou na última rodada.

As Eliminatórias terão início em outubro e se estenderão até novembro de 2017.