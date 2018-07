Brasil está vivo. Mas tem de melhorar muito

Que sirva de lição. É certo que o Chile tem boa equipe. É certo que deu trabalho.

Mas o futebol jogado pelo Brasil neste sábado deixou mais dúvidas do que certezas.

O time fez primeiro tempo razoável. Mas o segundo foi péssimo.

E foi justamente quando Neymar desapareceu do jogo. Aí, a seleção praticamente mais nada fez.

Teve um gol erradamente anulado, mas passou um sufoco danado.

Sofreu com a falta de alternativas táticas, com um meio de campo que nada criou, com atacantes que não recebiam bolas, como ligações diretas entre defesa e ataque que não resolviam – normalmente não resolvem mesmo.

É preciso melhorar para as quartas. E muito.

O Brasil não pode ser só Neymar.

Não pode sofrer toda hora.

Falar em sofrimento em campo é bonito no discurso.

Mas só se ganha uma Copa jogando futebol.

Valeu, a seleção segue em frente. Mas tem fazer bem mais do que fez até agora.