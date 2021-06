Caboclo, diga para os jogadores o que disse aos presidentes de clubes

O presidente da CBF, Rogério Caboclo, conseguiu: desagradou a todos, jogadores e integrantes da comissão técnica da seleção brasileira, com a exdrúxula e irresponsável iniciativa de patrocinar a realização da Copa América no Brasil.

Foi chamado às falas pelos atletas, que cobraram dele o porquê de trazer o entulho para a nossa sala e deixaram claro que não gostariam de disputar a competição no País em meio ao agravamento da pandemia do novo coronavírus, e está tentando negociar.

Falou-se até em boicote, em simplesmente negar-se a participar do torneio. É um sentimento quase que unânime entre os que atuam na Europa, talvez insuflados por seus clubes e companheiros de time e estimulados por posicionamento contrários de jogadores por Luizito Suárez e Arrascaeta.

Mas não deve chegar a tanto. O início da Copa América está marcado para o próximo fim de semana, os atletas sabem que há grande risco de uma recusa se voltar contra eles, e, de resto, ninguém quer tumultuar ainda mais uma situação pra lá de tumultuada.

No entanto, apurou o blog, os atletas deram um recado claro: não querem ser usados politicamente. Desta vez, o presidente Jair Bolsonaro não será bem-vindo caso queira participar da foto com a taça, quando fez em 2019.

E o próprio Caboclo precisa ficar pianinho para que o “momento oportuno” em que os atletas irão falar do tema – originalmente na madrugada de quarta-feira, depois do jogo com o Paraguai – não seja antecipado para, por exemplo, a próxi,ma madrugada, depois da partida com o Equador.

Precisa também baixar a crista, para que os jogadores, no todo ou parcialmente, deixem de lado o senso conciliador e digam que não vão servir à seleção.

Desta vez, o dirigente vai se enquadrar. Não terá o peito que teve recentemente, em conversa com presidente de clubes, ao dixer que eles estão f… se não seguissem sua vontade e se insurgissem contra a continuidade das atividades no futebol brasileiro por causa da pandemia.