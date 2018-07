CBF prega mudanças para não mudar

Em seu livro “O Leopardo”, o escritor italiano Giuseppe Tomasi de Lampedusa cunhou uma frase que se tornaria famosa: “Algo deve mudar para que tudo fique como está”. Tal frase é bastante lembrada nos dias atuais, de turbulências políticas, econômicas, sociais e agora pode ser aplicada ao futebol, graças à CBF. Mais especificamente ao Comitê de Reformas do Futebol que a entidade acaba de lançar.

Oficialmente, o grupo formado por 17 pessoas tem a incumbência de estudar sugestões para a CBF “aprimorar suas práticas corporativas e fortalecer os conceitos de modernidade, transparência e ética dentro dos mecanismos que movimentam o esporte mais popular do Brasil”. Vão se debruçar sobre XX temas, entre eles reforma do estatuto da entidade, código de ética, transparência (com a disponibilização de informações e documentos da CBF), calendário e direitos dos atletas e demais profissionais envolvidos no futebol.

No papel e no discurso, tudo muito bonitinho. E na prática? Na prática, tudo indica que não será bem assim.

É só observar os nomes dos integrantes do comitê. A maioria tem ligações profundas com a CBF, como Carlos Alberto Parreira, e os presidentes da federação mineira e tocantinense, Castellar Modesto Guimarães Neto e José Edmílson Gomes de Moraes e Leomar Quintanilha, respectivamente. Sem contar que algumas pessoas não devem ter cabedal suficiente para contribuir muito com ideias.

Esse blogueiro, por exemplo, passou boa parte da última noite buscando na ex-bandeirinha Ana Paula Oliveira atributos para participar da Comissão de Reformas. Não encontrou.

Em vez deles, por que não colocar na tal comissão atletas em atividade? Ou representantes do Bom Senso? Ou um árbitro que tem/teve história no futebol brasileiro e mundial? Ou presidentes de federações que realmente pensem (são raros, mas existem)?

Mas, no fundo, isso pouco importa, já que a CBF não quer mudar nada. Quisesse e não teria feito recentemente a manobra estatutária para colocar o “coroné” Antonio Nunes na presidência com o único objetivo de não deixar um desafeto de Marco Polo del Nero, que foi forçado a se licenciar, tomar o poder.

Também já teria colocado, há tempos, o seu estatuto atual à disposição de seus interessados. E até hoje, ter acesso ao estatuto da CBF, algo que deveria estar ao alcance de um clique, é tarefa maratoniana. (PS: a partir das 13h03 de sexta-feira, 19 de fevereiro tornou-se fácil acessar o estatuto no site da CBF; finalmente foi disponibilizado para o respeitável público).

Nem teria colocado tanta resistência à Primeira Liga, que acabou sendo obrigada a engolir.

A CBF saiu-se com essa de propor mudanças porque está com sérios problemas de imagem, como todos sabem, que começa a ter como reflexo a perda de patrocinadores – e de grana. Mas, com maquiagens como essa, vai ser difícil não continuar indo ladeira abaixo,